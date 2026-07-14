Karol G suma a Becky G, Elena Rose y Greeicy para su nueva gira

Las luces ya comenzaron a encenderse para uno de los espectáculos más esperados de 2026. Mientras ultima los detalles de “Viajando por el mundo Tropitour”, Karol G compartió un primer vistazo de los ensayos de la producción, ofreciendo a sus seguidores una muestra del montaje que la llevará por Norteamérica, Latinoamérica y Europa durante más de un año.

Las imágenes despertaron entusiasmo, pero el adelanto vino acompañado de otro anuncio que terminó de elevar todas las expectativas. La cantante confirmó que Becky G, Elena Rose y Greeicy serán las artistas invitadas que abrirán distintas fechas de la gira, una apuesta que reúne a cuatro de las voces femeninas más reconocidas del pop latino.

El recorrido arrancará el próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y contempla más de 60 conciertos en 20 países. La agenda incluye ciudades como Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Barcelona, París y Londres, antes de concluir en julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán.

“La Bichota” junto a sus amigas

La primera en incorporarse será Elena Rose, quien abrirá el concierto inaugural en Chicago y también participará en las presentaciones de Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas.

La venezolana, quien fue una de las compositoras de “Mamiii”, atraviesa un gran momento tras el lanzamiento de su EP “No Quiero Que Se Acabe Este Bendito Verano”, publicado en mayo. Además, ha ganado notoriedad con canciones como “orióN”, junto a Boza, “Cosita Linda” y “Me Lo Merezco”.

Por su parte, Becky G volverá a compartir escenario con Karol G después del éxito de “Mamiii” y de haber sido una de las invitadas especiales en los históricos conciertos de la colombiana en Coachella. Su participación comenzará el 29 de julio en Toronto y continuará en Landover, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York.

Greeicy se suma al poder femenino

La tercera artista confirmada es Greeicy, quien acompañará a Karol G en tres presentaciones puntuales. La también cantante colombiana actuará en Los Ángeles el 16 de agosto, en Houston el 27 de septiembre y en Miami el 3 de octubre.

Su incorporación coincide con una etapa importante de su carrera. Hace poco estrenó el álbum “Candela” y se prepara para iniciar una gira por Europa, Canadá y Latinoamérica, cuyo primer concierto está previsto para el 17 de julio.

Así, Karol G apostará por una fuerte presencia femenina sobre el escenario, sello mostrado por la colombiana a lo largo de su carrera.

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