“Michael” rompe una barrera histórica en la taquilla

Pocas películas biográficas consiguen trascender el interés de los admiradores de un artista. “Michael” lo hizo. La cinta inspirada en la vida de Michael Jackson acaba de escribir un capítulo inédito para el género al superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial, un logro que ninguna producción de este tipo había alcanzado hasta ahora.

El largometraje necesitó cerca de tres meses en cartelera para cruzar esa marca. Hasta el momento acumula $371,8 millones de dólares en Norteamérica y otros $629,8 millones en el mercado internacional, cifras que consolidan un recorrido excepcional pese a las críticas mixtas y a las controversias que rodearon su producción antes del estreno.

Ese desempeño también confirma otro récord importante. Antes de rebasar la barrera de los mil millones, “Michael” ya había desplazado a “Bohemian Rhapsody”, la película sobre Queen, como la biografía más taquillera de todos los tiempos. Además, su estreno había sido el más exitoso para una producción del género, con una apertura superior a los $314 millones de dólares.

El fenómeno que conquistó las salas

El éxito comercial fue celebrado por Lionsgate. Adam Fogelson, integrante de la junta directiva del estudio, destacó la respuesta del público desde el estreno.

“El público ha acogido la película desde el principio, convirtiéndola en un fenómeno cultural único en las salas de cine de todo el mundo”, afirmó. También añadió: “Su pasión refleja el atractivo perdurable de uno de los mayores artistas discográficos de todos los tiempos y subraya la fuerza y vitalidad continuas de la experiencia de ver películas en el cine”, expresó.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película recorre distintas etapas de la vida del llamado “Rey del Pop”. La historia comienza con sus primeros años junto a los Jackson 5 y avanza hasta el lanzamiento de “Thriller”, el álbum que marcó el inicio de su carrera como solista y cambió para siempre la historia de la música.

El futuro de la historia ya comienza a tomar forma

Uno de los aspectos más comentados de la película ha sido la interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien asumió el reto de encarnar a su famoso tío. A su lado destacan Colman Domingo como Joe Jackson, además de Miles Teller, Nia Long, Juliano Valdi, Laura Harrier, Jessica Sula y Mike Myers.

El extraordinario rendimiento en taquilla también abrió la puerta a nuevos proyectos. Según la información compartida por la producción, ya existe interés en desarrollar una continuación que permita seguir explorando la vida de Michael Jackson.

La posibilidad surge, además, por los cambios que sufrió el desenlace de la primera película. Debido a asuntos legales relacionados con la representación de algunos de los escándalos que rodearon al artista, el tercer acto tuvo que ser reescrito y varias escenas quedaron fuera del montaje definitivo. Ese material podría convertirse ahora en la base de una segunda entrega que ampliaría la historia del ícono de la música.

Sigue leyendo:

Netflix lanzará docuserie sobre el juicio que marcó a Michael Jackson

El biopic “Michael” se convirtió en el estreno más exitoso del año tras recaudar más de $700 millones

“Michael” ha recaudado más de $900 millones de dólares en cines