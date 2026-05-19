El biopic “Michael” se convirtió en el estreno más exitoso del año tras recaudar más de $700 millones

Tal como se esperaba, la película biográfica de Michael Jackson, titulada “Michael”, ha tenido un éxito superlativo. Tanto así, que a menos de un mes de estar disponible en todas las salas de cine, se convirtió en el estreno más taquillero del año luego de recolectar una cifra superior a los $700.000.000 en taquilla mundial, según el portal Infobae.

A pesar de haber sido estrenada en una fecha cercana a otras producciones que generaban mucha expectativa como “The Devil Wears Prada 2”, “Project Hail Mary” y más recientemente “Mortal Kombat II”, el impacto del “Rey del pop” a nivel global no se ha desvanecido. Al contrario, esta película sirvió para que los fanáticos reconectaran con su música y pudieran observar cómo emergió una estrella sin precedentes de la industria musical como Michael. Además de presenciar el precio que tuvo que pagar por su fama.

Distribución de la recaudación de “Michael”

De acuerdo a Deadline y a la confirmación de Box Office con datos actualizados hasta el fin de semana que culminó recientemente, en general la recaudación consta de 703,8 millones de dólares.

Esa cantidad se distribuye de la siguiente manera: $421 millones en el mercado internacional y $282,7 millones en Estados Unidos. En lo que respecta a la última semana, la película registró una caída de 31% en el país y 14% a nivel global, aunque la recaudación total fue de 83,8 millones de dólares, que fueron suficientes para superar la barrera de los $700.000.000 desde que fue estrenada el pasado 23 de abril.

¿Cuáles son los países que han generado más ingresos con “Michael”?

El éxito de la producción de “Michael” fuera de los Estados Unidos se ha visto reflejado principalmente en el continente europeo, debido a que en cinco países de esa región la recepción fue increíble: Irlanda y Reino Unido ($54,6 millones), Francia ($41,1 millones), Alemania ($27,4 millones), España ($22 millones) y Países Bajos ($10,7 millones).

En lo que respecta a la zona de Oriente Medio, también obtuvo ingresos notables, principalmente en los países de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con más de 22.000.000 recolectados.

La industria se encuentra pensando en nuevos biopics

Otra de las cosas que generó este biopic de “Michael” fue un impulso para la industria cinematográfica para trabajar en documentales que narren la vida de los artistas más reconocidos, siendo este un proyecto que ya se está planteando en Hollywood, aprovechando el que puede ser el auge de los biopics.

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