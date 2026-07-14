Francia o España: el favorito para avanzar a la final, según los modelos de predicción

La primera semifinal del Mundial 2026 enfrenta este martes a dos selecciones que llegaron con argumentos de sobra para soñar con el título. Francia, vigente subcampeona del mundo, se mide con una España que atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos de los últimos años.

Aunque se trata de un duelo muy parejo, los principales modelos estadísticos y de predicción consultados antes del partido coinciden en un punto: España llega con una ligera ventaja para avanzar a la final.

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España parte apenas por delante

Las diferencias son mínimas. Los modelos que analizan rendimiento, producción ofensiva, fortaleza defensiva, resultados recientes y nivel de los rivales ubican a España apenas por encima de Francia.

La selección española llega invicta a las semifinales tras eliminar a Austria, Portugal y Bélgica, mostrando un juego dominante basado en la posesión y la presión alta.

Francia, por su parte, dejó en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos. Aunque avanzó con autoridad, en varios tramos del torneo mostró un planteamiento más conservador, apostando por la solidez defensiva y la eficacia de sus figuras en ataque.

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Un partido que podría definirse por detalles

La mayoría de las proyecciones anticipa un encuentro muy cerrado, con pocas oportunidades claras y diferencias mínimas en el marcador.

No se descarta que el ganador se conozca en el tiempo suplementario o incluso en una definición por penales, un escenario habitual cuando se enfrentan dos equipos de nivel similar en instancias decisivas.

Según los modelos predictivos, España intentará imponer el control del balón y un ritmo alto desde el inicio, mientras que Francia buscará aprovechar los espacios para salir rápido al contragolpe.

Otro aspecto que puede resultar determinante será el rendimiento de las áreas: ambos equipos cuentan con futbolistas capaces de resolver el partido con una sola jugada, incluso cuando el desarrollo es parejo.

¿Quién tiene más posibilidades?

Tomando como referencia las proyecciones disponibles antes del encuentro, España aparece como una leve favorita, aunque la diferencia es tan pequeña que cualquier resultado es considerado posible.

En partidos de eliminación directa como este, factores como una pelota parada, un error defensivo o una actuación destacada del arquero suelen tener tanto peso como las estadísticas previas.

La semifinal definirá al primer finalista del Mundial 2026, que enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

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