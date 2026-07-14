Argentina-Inglaterra: por qué es el único partido de “alto riesgo” del Mundial

No es una final. Tampoco es el partido con más capacidad de público. Sin embargo, la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, será el encuentro con el mayor despliegue de seguridad de todo el Mundial 2026.

Autoridades de la FIFA, el FBI y la Policía de Atlanta clasificaron el partido como el único de “alto riesgo” del torneo, una categoría que activó un protocolo especial para prevenir enfrentamientos entre hinchas dentro y fuera del estadio.

Una rivalidad que trasciende el fútbol

El motivo no está relacionado con amenazas terroristas ni con problemas organizativos. La preocupación pasa por una rivalidad que lleva décadas y que mezcla deporte, historia y política.

Argentina e Inglaterra protagonizaron algunos de los partidos más recordados de los Mundiales, especialmente el de México 1986, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas (Falklands para los británicos).

Aquella tarde, Diego Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia: el de la “Mano de Dios” y el que muchos consideran el mejor gol de la historia de los Mundiales. Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambas selecciones tiene una carga emocional muy superior a la de otros cruces internacionales.

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El temor no está dentro del campo

Las autoridades creen que el mayor riesgo no estará en los jugadores sino en algunos sectores de las aficiones. Según medios británicos, durante una reunión de coordinación entre la FIFA, el FBI y la Policía de Atlanta se concluyó que este es el partido con mayor probabilidad de incidentes entre simpatizantes de ambos países. La decisión llevó a reforzar la seguridad en toda la ciudad, no solo en el estadio.

Los organizadores esperan decenas de miles de aficionados argentinos y británicos en Atlanta durante las horas previas al partido.

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Entradas separadas y vigilancia en bares

El operativo contempla medidas poco habituales para este Mundial. Las entradas asignadas oficialmente a las dos federaciones fueron ubicadas en extremos opuestos del estadio para reducir el contacto directo entre las hinchadas organizadas.

Además, la Policía de Atlanta incrementará su presencia en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium, en hoteles donde se alojan las selecciones y en zonas de reunión de aficionados, especialmente bares y espacios de entretenimiento del centro de la ciudad.

Aunque FIFA mantiene su política de permitir que aficionados de distintos países compartan sectores cuando compran entradas por vías generales, las autoridades vigilarán especialmente esos espacios.

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Incidentes recientes elevaron la preocupación

El historial entre ambos países no es el único motivo del operativo. Durante este Mundial se registraron algunos altercados aislados entre aficionados en distintas sedes, incluidos enfrentamientos tras el partido entre Inglaterra y Noruega y episodios protagonizados por grupos de hinchas argentinos en otras ciudades estadounidenses.

Las autoridades consideran que esos antecedentes, sumados a la enorme carga simbólica del duelo, justifican un despliegue mayor que el utilizado en cualquier otro encuentro del torneo.

En tanto, los propios protagonistas pidieron bajar la tensión. Ambos equipos intentaron quitar dramatismo al clima previo. El entrenador argentino Lionel Scaloni pidió que el partido se viva “como una fiesta del fútbol”, mientras que el arquero inglés Jordan Pickford llamó a dejar de lado los conflictos históricos y disfrutar del espectáculo deportivo.

También el mediocampista argentino Rodrigo De Paul recordó que se trata de “un partido de fútbol” y pidió respeto por la sensibilidad que todavía genera la historia entre ambos países.

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Un partido que paralizará Atlanta

Las autoridades estiman que alrededor de 60,000 aficionados, entre argentinos e ingleses, llegarán a Atlanta para la semifinal, además de miles de turistas neutrales que ya se encuentran en la ciudad por el Mundial.

Por esa razón, el operativo incluirá un importante despliegue de policías locales, agentes federales y personal de seguridad privada, con controles reforzados antes, durante y después del encuentro.

El objetivo es que una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial se resuelva únicamente dentro de la cancha.

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