NYC ofrecerá cuidado infantil gratis con “Noche Libre para Padres”: fechas, registro y centros participantes

Las familias de la ciudad de Nueva York contarán con una nueva opción gratuita para disponer de unas horas de descanso sin preocuparse por el cuidado de sus hijos.

El gobierno municipal anunció el lanzamiento de “Noche Libre para Padres”, una iniciativa del Departamento de Parques y Recreación (NYC Parks) que brindará cuidado infantil sin costo en 5 centros recreativos distribuidos en los 5 condados.

El programa fue presentado por el alcalde Zohran Mamdani y autoridades de NYC Parks como una estrategia para apoyar a madres, padres y cuidadores, quienes podrán aprovechar una noche libre mientras sus hijos participan en actividades supervisadas por personal capacitado. La iniciativa busca aliviar una de las principales preocupaciones de muchas familias: encontrar opciones de cuidado infantil seguras y accesibles.

¿Quiénes pueden participar en “Noche Libre para Padres”?

El programa está dirigido a niños de entre 6 y 13 años. Durante la jornada, los menores permanecerán en centros recreativos de NYC Parks, donde realizarán actividades diseñadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la recreación en un entorno seguro.

Los participantes tendrán acceso a:

* Juegos recreativos

* Deportes y actividades físicas

* Manualidades

* Actividades grupales

*Programas educativos sobre medios de comunicación

* Exploración de la naturaleza con guardaparques urbanos

* Cena incluida para todos los asistentes

Mientras tanto, los padres, madres o cuidadores podrán utilizar ese tiempo para salir, realizar pendientes personales o simplemente descansar, sin asumir el costo de un servicio privado de cuidado infantil.

Fechas de registro y requisitos

Las familias interesadas deberán completar el proceso de inscripción exclusivamente en línea, ya que no se aceptarán registros presenciales.

El periodo de registro permanecerá abierto del 13 al 20 de julio, o hasta que se agoten los lugares disponibles. Debido a que el cupo es limitado, las solicitudes serán atendidas por orden de llegada.

Una vez finalizado el registro, los participantes recibirán un correo electrónico con las instrucciones para completar dos requisitos indispensables:

* Firmar la exención de responsabilidad antes del 31 de julio.

* Obtener una membresía gratuita de los Centros Recreativos de NYC Parks antes del 16 de agosto.

Las autoridades también solicitaron que cada familia se registre únicamente en uno de los centros participantes, con el objetivo de permitir que más hogares puedan beneficiarse del programa.

Centros recreativos participantes

La primera edición de “Noche Libre para Padres” se llevará a cabo en cinco centros recreativos, uno en cada condado de la ciudad.

Brooklyn: Centro Recreativo Shirley Chisholm – 3105 Farragut Place, Brooklyn, NY 11210.

Manhattan: Centro Recreativo Highbridge- 2301 Amsterdam Avenue, New York, NY 10033.

Queens: Centro Recreativo Al Oerter – 131-40 Fowler Avenue, Flushing, NY 11355.

El Bronx: Centro Recreativo Kwame Ture – 1527 Jesup Avenue, Bronx, NY 10452.

Staten Island: Centro Recreativo Greenbelt – 501 Brielle Avenue, frente al Hospital Sea View.

Una alternativa gratuita para las familias de NYC

El lanzamiento de “Noche Libre para Padres” forma parte de los esfuerzos de la ciudad para ampliar el acceso a programas recreativos y servicios dirigidos a las familias. Además de ofrecer un espacio seguro y supervisado para los menores, la iniciativa busca que los padres puedan disponer de tiempo personal sin que el costo del cuidado infantil represente un obstáculo.

Con cupos limitados y registro por orden de llegada, las autoridades recomiendan a las familias interesadas completar su inscripción lo antes posible para asegurar un lugar en este nuevo programa gratuito, que podría convertirse en una alternativa de apoyo para cientos de hogares neoyorquinos.

Sigue leyendo:

* Más aulas, más apoyo: NYC expande programas de educación especial para niños de Pre-K

* Escuelas especializadas de NYC mantienen baja admisión de estudiantes latinos y afroamericanos

* Camp Victory 2026: abren inscripciones para el campamento de la ADA para niños con diabetes tipo 1 en El Bronx