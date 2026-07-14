Robert De Niro regresa para una de sus sagas favoritas, “Meet the Parents”

La carrera de Robert De Niro ha estado vinculada en un 80% a la industria cinematográfica y, aunque ha participado en más de 100 películas, pocas se han convertido en una saga como la de “Meet the Parents”, de la cual se estrenará otra entrega con la participación nuevamente del veterano actor de 82 años.

Esta comedia contará con su cuarta cinta titulada “Focker Im-law” y estará disponible en cines a partir del 27 de noviembre del presente año, según el portal Sensacine.

¿Cuándo se lanzó la primera película de esta saga”

Han pasado exactamente 26 años desde que se estrenó la primera producción de esta saga con “Meet the Parents” (2000). Cuatro años después llegó “Meet the Fockers” (2004), posteriormente trabajaron “Little Fockers” (2011).

Esto quiere decir que pasaron 15 años para trabajar sobre una nueva película de esta saga y, aunado a De Niro, se mantendrán las estrellas principales que están dando vida a sus personajes desde “Meet the Parents 1”: Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson. Mientras que el coguionista John Hamburg, que también estuvo detrás de cámaras en las tres anteriores, igualmente formará parte para la venidera producción, siendo el director.

Como parte de las nuevas caras, resaltan los nombres de Ariana Grande y Skyler Gisondo.

¿Sobre qué trata “Focker In-law”?

Para esta cinta se invertirán los papeles, debido a que ahora quien sufrirá los ataques de paranoia, bien aprendidos por el padre de Pam (Teri Polo), Jack Byrnes (Robert De Niro), será Greg Focker (Ben Stiller).

La pareja ya contará con un Henry (Gisondo) adulto, quien se enamora de Olivia Jones (Grande); eso obligará a Greg a tomar las mismas acciones de espionaje implementadas en su momento por su suegro Jack, pero esta vez lo hará con una torpeza notablemente superior, para descubrir las verdaderas intenciones de Olivia Jones con su hijo.

Robert De Niro y una lista larga de éxitos

Entre sus mejores películas destacan sus colaboraciones habituales con Martin Scorsese, como “Mean Streets”, “Taxi Driver“, “Raging Bull”, “Goodfellas” o “The Irishman”, pero también otras famosas películas como la obra maestra “El Padrino II”, “Midnight Run”, “Heat” o “The Deer Hunter”.

Su más reciente actuación fue el año anterior con la producción de “The alto Knights“.

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