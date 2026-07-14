“Top Chef VIP” regresa a Telemundo y revela a sus 20 participantes

Uno de los realities culinarios favoritos del público hispano vuelve a las pantallas de Telemundo. El talento en la cocina de 20 celebridades será medido por especialistas y solamente uno será el ganador del premio “gordo” de $200.000.

Evidentemente, se trata de “Top Chef VIP” en su quinta edición, temporada que será estrenada a partir del 1 de septiembre con transmisión en vivo a las 7 p. m. ET/5 p. m. CT.

20 celebridades lucharán por los $200.000

Asimismo, fue revelada la lista completa de los 20 participantes que deberán luchar por conquistar los paladares de los jueces y convencerlos de que se pueden preparar también para ser creativos en el fuego, al igual que como lo hacen con sus respectivas profesiones artísticas. El ganador será el sucesor de Cristina Porta, quien se llevó los 200 mil dólares en la edición anterior.

Los participantes son: Aylín Mujica, Lupillo Rivera, Mauricio Garza, Miguel Arce, Nailea Norvind, Nievelis González, Ninel Conde, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

También se suman: Athenea Pérez, Carlos “Caramelo” Cruz, Carlos Ferro, Carlos Ponce, Diana Haro, Gaby Borges, Guty Carrera, José Joel y Kelly Ríos.

Exactamente 10 mujeres y 10 hombres mostrarán lo que saben a nivel culinario. Crédito: Cortesía | Telemundo

Unos jueces que vienen llenos de exigencia

Todos estos nombres deben buscar la manera de ganarse el respeto de tres jueces con platos que estén dentro de sus altos estándares, debido a su sobresaliente experiencia.

Estos tres jurados serán: el chef Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, quienes pondrán a prueba su talento, valentía y determinación con mucha exigencia.

La conducción quedará a cargo nuevamente de la querida por el público hispano Carmen Villalobos, una encantadora protagonista de telenovelas que se ganó el nuevo llamado tras la entrega mostrada desde la primera temporada.

El público podrá seguir los episodios de “Top Chef VIP 5” a través de la señal de Telemundo. Los episodios también estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Además, se contará con contenido exclusivo desde la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store, o visitando Telemundo.com.

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