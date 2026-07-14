Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA anunció el grupo de artistas y celebridades que participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Entre las figuras anunciadas se encuentran el actor Tom Cruise, la cantante italiana Laura Pausini y el cantante británico Robbie Williams.

También actuará la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, quien fue vocalista de The Pussycat Dolls, y el streamer IShowSpeed. Otras celebridades también formarán parte de la ceremonia de clausura, pero sus nombres aún no han sido anunciados.

Además, la cantante y actriz Jennifer Hudson, ganadora de un Emmy, Grammy, Oscar y Tony (conocidos como EGOT, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, sede de Nueva York/Nueva Jersey.

La producción de la ceremonia de clausura estará a cargo de Balich Wonder Studio. Según informó el organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.

Además de la ceremonia de clausura, por primera vez en la historia se realizará un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo. Al ser Estados Unidos uno de los países anfitriones y la sede del partido final, la FIFA decidió incorporar esta tradición del deporte estadounidense popularizada por el Super Bowl de la NFL.

Los artistas confirmados para actuar en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo son la estrella colombiana Shakira, la “Reina del Pop” Madonna, el ídolo canadiense Justin Bieber, la famosa agrupación coreana BTS y la estrella nigeriana Burna Boy. También actuará el prodigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel con el Coro PS22 y Coldplay.

Shakira y Burna Boy fueron los artistas encargados de “Dai Dai”, la canción oficial de la FIFA de esta edición de la justa deportiva. Shakira también actuó en la inauguración del Mundial en Ciudad de México junto con Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y más.

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