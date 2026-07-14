Trump atribuye a obras de restauración el desolado aspecto del estanque reflectante en Washington

El presidente Donald Trump indicó el lunes en la noche que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue vaciado para hacer reparaciones, luego de semanas de arremeter contra presuntos vándalos.

“Hoy vaciamos el hermoso ‘Estanque Reflectante’ para reparar los destrozos y los daños causados ​​por los vándalos hace dos semanas”, escribió el mandatario republicano en Truth Social.

“El Departamento de Parques tuvo que vaciar el agua para reparar la estanqueidad”, expresó. “Pronto se volverá a llenar y se pondrá de nuevo en funcionamiento”.

We drained the beautiful “Reflecting Pool” today in order to fix the scars and damage that was done by the Vandals two weeks ago. We wanted to wait until after the July 4th Weekend. The slashes were 300 yards long, and the floor of the pool was cut and then pulled upward, with? pic.twitter.com/aMaM8coP6B — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 14, 2026

En el mes de abril, Trump puso en marcha una iniciativa para renovar el Estanque Reflectante como parte de una serie de proyectos anteriores al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. No obstante, la decisión se topó con una serie de obstáculos a inicios de este verano, cuando las algas tiñeron el agua de un verde fluorescente, antes de que aparecieran grietas en la nueva superficie del lugar.

Asimismo, el Servicio de Parques Nacionales dio a conocer el mes pasado que los daños no fueron causados por un cuchillo afilado, después de que el presidente le achacara la responsabilidad a presuntos vándalos del deterioro de la superficie del proyecto recién renovado. No quedó claro qué tipo de pruebas tenía la mencionada agencia, informó CBS News.

Varias personas han sido detenidas por presunto vandalismo vinculado con el Estanque Reflectante, y la semana pasada, el piragüista olímpico estadounidense David Hearn se declaró inocente de los cargos luego de ser acusado de arrancar parte del sellador del fondo del estanque. El atleta dijo que se detuvo junto al estanque en medio de un paseo en bicicleta de 64 millas y fue detenido después de meter la mano en él. Aseguró que simplemente le interesaba el material y que lo tocó por un corto periodo de tiempo.

El lunes, Trump reiteró que las personas supuestamente responsables deberían “pagar un alto precio por el daño causado”.

El líder de la Casa Blanca expresó que “los cortes tenían 300 yardas de largo, y que el fondo de la piscina fue cortado y luego levantado con gran fuerza por estos vándalos”. Agrego que la administración republicana “quería esperar hasta después del fin de semana del 4 de julio” para hacer las reparaciones.

A finales del mes pasado se le pidió al mandatario evidencias que apoyaran sus afirmaciones.

“Sí, en el momento oportuno lo verán”, dijo el Sr. Trump. “Lo verán en los tribunales. Lo verán en los tribunales, pero lo único que tienen que hacer es llamar al Departamento de Parques, llamar al Departamento del Interior“.

Sigue leyendo:

• Sospechoso detenido frente al estanque reflectante de Trump impugnará acusación por conducta obscena

• Trump asegura que presentará pruebas ante tribunales sobre los daños en el estanque reflectante: seis detenidos

• Cinco detenidos por presunto vandalismo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln