Cinco detenidos por presunto vandalismo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

Al menos cinco personas han sido arrestadas y otras cinco recibieron citaciones en relación con un supuesto caso de vandalismo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington. El presidente Donald Trump advirtió sobre severas penas de prisión para quienes dañen el emblemático lugar.

Las detenciones se produjeron después de que Trump denunciara el sábado que vándalos habrían provocado una extensa rotura en el revestimiento del estanque.

El mandatario afirmó, sin presentar pruebas públicamente hasta ahora, que se causó una “hendidura” de unos 76 metros en una estructura cuya construcción requirió una importante inversión de recursos y trabajo, publicó NBC News.

Entre los detenidos figura el exatleta olímpico estadounidense de canotaje David “Davey” Hearn, quien previamente declaró a NBC News que fue retenido durante cinco horas el viernes tras tocar un fragmento de revestimiento que ya se había desprendido del estanque.

Trump indicó que, tras reunirse con contratistas en Camp David, era probable que el estanque tuviera que ser vaciado nuevamente para realizar trabajos de reparación. Además, el helicóptero presidencial Marine One fue visto sobrevolando el área el domingo y el mandatario aseguró que había inspeccionado personalmente el lugar.

10 años de prisión por dañar el estanque

Este lunes, Trump volvió a denunciar daños en el estanque a través de su red social Truth Social. Allí aseguró que la instalación había sufrido una grieta de unos 91 metros y sostuvo que se habían vertido sustancias químicas de manera ilegal en el agua.

“Recuerden que existe una condena de 10 años de prisión por la destrucción, o incluso el intento de destrucción, de este tipo de bienes, y será aplicada plenamente”, escribió el presidente.

Visitantes y residentes de la zona hablaron sobre el estado del estanque. Lyndel Monros, una turista entrevistada por NBC News, afirmó que la presencia de algas era evidente y que el agua lucía verde, en contraste con el tono azul que la administración ha señalado como característico del monumento.

“No es azul estadounidense, es muy verde. Se ve mucho peor en persona que en la televisión”, comentó.

Por su parte, Hannah Carol, residente del área, señaló que el estanque siempre ha tenido algo de acumulación de algas, aunque nunca en el estado actual. Relató que observó partes del revestimiento desprendiéndose, similares a pintura descascarada o fragmentos de plástico.

Los trabajos de mantenimiento en el estanque están siendo realizados por la empresa Green Water Solutions, contratada por el gobierno mediante un acuerdo de $1.7 millones de dólares adjudicado sin licitación para combatir la proliferación de algas.

La compañía pertenece a John J. Cafaro, quien realizó una donación de $250,000 dólares al comité de campaña Trump Victory Committee en junio de 2020, de acuerdo con registros de la Comisión Federal Electoral citados por NBC News.

La empresa tiene la tarea de aplicar tecnología de nanoburbujas para mejorar la calidad del agua y reducir la presencia de algas en el estanque.

Sigue leyendo:

• Trump amenaza con hasta 10 años de prisión por vandalizar el estanque reflectante

• Detienen a un exatleta olímpico acusado de arrancar revestimiento del estanque reflectante de Washington

• Trump confirma investigación policial tras supuestos actos de vandalismo en el estanque reflectante