Alerta por cyclospora en vegetales frescos: Taco Bell retira ingredientes y expertos explican cómo protegerse

Un brote de ciclosporiasis que ya afecta al menos a 34 estados de los Estados Unidos, incluido Nueva York, ha encendido las alarmas de salud pública. Esta infección, conocida por generar una molesta diarrea acuosa y prolongada, se ha vinculado preliminarmente con el consumo de vegetales frescos como albahaca, cilantro, lechuga mesclun, frambuesas y guisantes. Ante esta situación, la cadena Taco Bell decidió retirar de forma voluntaria y preventiva algunos ingredientes en determinados restaurantes.

Aunque las autoridades de salud pública no han confirmado ningún vínculo directo entre el brote y un proveedor o restaurante específico, la cadena tomó la medida preventiva de no servir temporalmente en algunos de sus establecimientos lechuga, cebolla con cilantro, pico de gallo ni guacamole, debido a una retirada nacional de estos productos, según reportó el medio WWJ.

La cadena de comida tex-mex ofreció disculpas a su clientela por las molestias y recalcó: “Los pedidos que normalmente incluyan estos ingredientes NO los contendrán”.

La postura oficial de Taco Bell Corp y la FDA

El parásito Cyclospora se transmite a través de agua o alimentos contaminados, afectando ya a más de 32 estados, con un repunte importante de casos en Nueva York. Crédito: Shutterstock

Por su parte, ABC News citó un comunicado de la marca donde indican que la salud y la seguridad de sus clientes son su máxima prioridad. Taco Bell Corp aclaró la situación en su comunicado:

“Las autoridades de salud pública no han confirmado ningún vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o establecimiento en particular. Mientras las autoridades continúan su investigación exhaustiva, Taco Bell ha retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como medida de precaución. Seguiremos monitoreando de cerca la situación y acatando las indicaciones de las autoridades de salud pública”.

Mientras tanto, el medio WSAZ indica que la FDA no ha señalado a ninguna cadena de comida rápida como el origen del brote.

“La FDA ciertamente continúa su investigación de rastreo de múltiples productos agrícolas, incluyendo también los lugares que fueron reportados por los pacientes antes de que enfermaran”, declaró Donald Prater, comisionado adjunto interino de alimentos de la FDA, a periodistas en una llamada.

El impacto del brote en Nueva York

Las cifras en el estado de Nueva York muestran un incremento considerable en comparación con años anteriores:

Estado de Nueva York (fuera de la ciudad): El departamento de salud estatal indica que se han reportado 129 casos de ciclosporiasis al 8 de julio de 2026, superando la línea base habitual de 20 a 55 casos para estas fechas.

Ciudad de Nueva York: Se han registrado 381 casos de ciclosporiasis en lo que va de año, lo que representa aproximadamente el triple en comparación con el mismo período de 2025.

Consejos clave de seguridad alimentaria para protegerte en casa

Para entender mejor cómo protegernos de este parásito, la Dra. Erika Noel, profesora asistente en la Facultad de Medicina de Hawái y pediatra en la isla de Kauai, explica a AP que la higiene comienza por un correcto lavado de manos con agua y jabón. Es vital recordar que los desinfectantes de manos a base de alcohol no matan la ciclospora.

A continuación, sus mejores recomendaciones para lavar y manipular tus frutas y verduras de forma segura:

Cilantro y albahaca: deben lavarse con abundante agua corriente, separando muy bien hoja por hoja.

deben lavarse con abundante agua corriente, separando muy bien hoja por hoja. Cebollín (cebolleta): se recomienda cortar las raíces, retirar por completo la capa exterior marchita y enjuagar con agua mientras frotas suavemente la superficie.

se recomienda cortar las raíces, retirar por completo la capa exterior marchita y enjuagar con agua mientras frotas suavemente la superficie. El poder del calor: cocinar las frutas y verduras a una temperatura interna de 70 °C (158 °F) o superior elimina eficazmente los quistes de Cyclospora.

cocinar las frutas y verduras a una (158 °F) o superior elimina eficazmente los quistes de Cyclospora. El uso de vinagre: aunque las investigaciones demuestran que el vinagre no mata directamente al parásito, es de gran utilidad para ayudar a desprenderlo de las hojas. La fórmula recomendada es mezclar tres partes de agua por una de vinagre y sumergir los vegetales removiendo durante unos minutos.

aunque las investigaciones demuestran que el vinagre no mata directamente al parásito, es de gran utilidad para ayudar a desprenderlo de las hojas. La fórmula recomendada es mezclar y sumergir los vegetales removiendo durante unos minutos. Lechugas y ensaladas: los expertos coinciden en que, como medida de precaución, es mejor lavar incluso las ensaladas premezcladas que dicen venir listas para consumir. Una excelente alternativa es comprar la lechuga entera, desechar las hojas exteriores y lavar el resto meticulosamente.

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