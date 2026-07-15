Aseguran que Thalía tiene un nuevo hogar en Miami

En un reciente episodio del programa de Javier Ceriani en YouTube, se ha revelado que Thalía está viviendo lejos de su esposo Tommy Mottola. Se dice que tomó la decisión tras una fuerte discusión entre la pareja.

Ceriani explica que actualmente Thalía estaría viviendo en una mansión en Miami, Florida, y no en la casa familiar de Nueva York.

El mismo Ceriani apunta que este nuevo conflicto entre la cantante mexicana y Mottola comenzó hace un par de años, justamente cuando comenzaron a denunciar y, posteriormente, fue capturado Sean Combs. Lo que cree el periodista argentino es que Thalía no quiere ser parte de las posibles acusaciones en las que su esposo pueda verse involucrado.

Tras el arresto de Combs en el 2024, varios medios especializados en noticias de entretenimiento y farándula comenzaron a relacionar a Mottola con el rapero. Una fuente no identificada llegó a asegurar a medios como “TVNotas” que Combs, Mottola y Emilio Estefan son muy buenos amigos, lo que los relacionaría con todos los cargos que enfrenta actualmente el rapero.

En su momento, se dijo que personas relacionadas con Mottola y Estefan se pusieron en alerta por las posibilidades de que fueran llamados a declarar durante el juicio. Sin embargo, esto quedó en rumores y no hay documentos judiciales que relacionen a ninguno de los dos con Combs y sus crímenes.

Mientras todo esto sucedía, Ceriani asegura que Thalía le pidió el divorcio a Mottola, pero este le ofreció dinero para que no lo hiciera. Luego de esto habrían llegado a un acuerdo para hacer apariciones públicas juntos, pero sin vivir o compartir realmente como esposos.

Ahora, estaría disfrutando sin Mottola de una gran mansión en Miami con todas las comodidades y lujos que suele presumir en redes sociales.

¿Ya han existido rumores sobre una separación entre Mottola y Thalía?

Hay que recordar que esta no es la primera vez que existen rumores y comentarios sobre una posible separación entre Tommy Mottola y Thalía. La pareja, que se lleva una diferencia de 22 años, ha sido una de las más comentadas del medio.

Hasta la fecha, la pareja lleva 26 años de casados y durante todo este tiempo se ha especulado sobre su matrimonio, pues se asegura que fue un acuerdo para ella obtener fama y él una esposa mucho más joven. Sin embargo, los rumores más fuertes han sido los que empezaron justamente con la detención de Combs, como apuntó Ceriani en su canal.

Antes de que se relacionara a Mottola con Combs, en el 2023, también se llegó a decir que la pareja atravesaba una crisis tras una supuesta infidelidad. En ese momento, se dijo que Mottola estaba manteniendo una relación sentimental con la cantante peruana Leslie Shaw.

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