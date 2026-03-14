Thalía apuesta por la cumbia en su nuevo disco

Las pistas de baile siempre han sido territorio familiar para Thalía. Ahora la artista mexicana decidió ir un paso más allá y dedicar un disco completo a uno de los ritmos que más la acompañó a lo largo de su carrera.

El 17 de abril llegará “Todo suena mejor en cumbia”, su próximo álbum de estudio, un proyecto que pone a este género en el centro de la propuesta musical. Como adelanto ya está disponible “Boomerang”, el primer sencillo del trabajo.

La nueva canción llega acompañada de un videoclip que apuesta por una idea visual clara y con tono juguetón. En la historia aparece una versión diminuta de la propia cantante que habita en la casa de su antiguo amor, una presencia constante que lo acompaña incluso cuando intenta seguir adelante.

Según explica el comunicado difundido para presentar el lanzamiento, “Boomerang” se mueve alrededor de una idea muy reconocible. “Boomerang” construye una narrativa sobre esos amores que dejan una marca imposible de ignorar. La canción retrata ese vínculo que, incluso después de la distancia o el intento de seguir adelante, permanece presente de alguna forma.

El mismo texto profundiza en la metáfora que atraviesa la historia del video. “Así, el video convierte la metáfora del ‘Boomerang’ en una imagen clara y es que hay amores que, por más lejos que parezcan, siempre encuentran la forma de volver”.

Un romance musical con la cumbia

El nuevo álbum no llega como un terreno completamente desconocido para la cantante. A lo largo de los años, Thalía ha visitado la cumbia en varias ocasiones y con resultados muy bien recibidos por su público.

Entre esos momentos aparecen canciones como “Ojitos mexicanos” o su versión de “Dancing Queen”, presentada recientemente durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro. También forma parte de ese recorrido la colaboración “Yo me lo busqué”, grabada junto a Los Ángeles Azules, una agrupación fundamental dentro del sonido tropical latino.

El nuevo disco promete continuar ese vínculo musical con un repertorio que, según se supo, recorrerá distintos matices del género mientras mantiene la identidad que la artista ha construido a lo largo de los años.

La propuesta apunta a un trabajo lleno de ritmo y cercanía emocional con esos sonidos populares que han acompañado buena parte de su trayectoria artística, una carrera que combina música, televisión y actuación.

Un reconocimiento a más de tres décadas de carrera

El lanzamiento del álbum coincide además con otro momento importante para la cantante. El próximo 29 de abril, Thalía recibirá el “Icon Award” durante la gala de Billboard Women in Music.

La ceremonia se celebrará en el Hollywood Palladium y destacará sus más de treinta años de actividad dentro de la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

Los mejores looks de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

Thalía revive a sus personajes más famosos gracias a la inteligencia artificial

El ‘Santa crush’ de Thalía dice cómo fue trabajar con la cantante mexicana