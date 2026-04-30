Thalía anuncia lanzamiento de su nuevo video después de ser reconocida con el “Icon Award”

Las últimas dos semanas de Thalía describen lo que es ganarse el respeto y la admiración de las personas durante más de 30 años sin dejar de trabajar en ningún momento. Ahora, la cantante mexicana anunció el lanzamiento de un nuevo videoclip en colaboración con Yuri que promete ser otro de sus grandes éxitos. Este anuncio ocurre justamente horas después de haber sido galardonada con el reconocimiento de “Icon Award” en los Premios Billboard Women in Music.

La cantante compartió este preestreno de su tema “Todo, Todo, Todo” a través de su plataforma de Instagram, donde sale junto a Yuri manejando motocicletas de alta cilindrada por la ciudad y en el pie de las imágenes Thalía resaltó que este viernes, 1 de mayo, será lanzado el video completo a las 12:00 p. m. EST. “¿Listos para el viaje?”, colocó al final de la descripción la mexicana.

“Todo, Todo, Todo” se trata de una reinterpretación del clásico de Daniela Romo, completando una colaboración que los seguidores pedían insistentemente desde hace mucho tiempo.

Thalía se luce en los Premios Billboard Women in Music

Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de los Billboard Women in Music, donde la mexicana no solamente recibió el galardón por su recorrido, sino que puso a todo el mundo a bailar con el éxito lanzado en 1995 “Piel Morena”, brillando con un vestido rojo que cuativó.

“Esto se trata de la puerta que abrimos para que otras pudieran caminar por allí”, fue la frase más destacada con la que Thalía describió su premio por sus más de tres décadas trayendo buena música a sus fanáticos.

Thalía se encuentra celebrando su nuevo álbum

Thalía realmente no ha tenido la oportunidad de celebrar su nuevo reconocimiento, debido a que no deja de trabajar para llevar lo mejor a sus fans, y este jueves llegó a Los Angeles con un meet and greet donde les presentará a sus seguidores los éxitos de su nuevo disco “Todo suena mejor en cumbia“.

Sinónimo de estilo, talento, empoderamiento, renovación, belleza y destreza; eso es Thalía, quien sigue deleitando con su esencia.

Sigue leyendo: