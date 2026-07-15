Casa de la Moneda de EE.UU. lanzará moneda de $1 con el rostro de Trump

El gobierno de Estados Unidos anunció que este otoño comenzará la distribución de una nueva moneda conmemorativa de $1 con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a? pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

La decisión ha generado debate debido a que diversas leyes federales limitan el uso de retratos de personas vivas en la moneda estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer el proyecto y aseguró que la pieza ya se encuentra en producción.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la moneda tendrá un acabado similar al oro, aunque estará fabricada con metales no preciosos.

Forma parte de la celebración por los 250 años de Estados Unidos

Según explicó Scott Bessent, la nueva moneda busca conmemorar el semiquincentenario de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

“Honrará el legado perdurable de la libertad y será un símbolo duradero de patriotismo”, escribió el funcionario en la red social X.

También afirmó: “Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

El Departamento del Tesoro informó a CBS News que la moneda comenzará a estar disponible durante el otoño de este año.

Así será el diseño de la nueva moneda

De acuerdo con The Washington Post, en el anverso aparecerá el rostro de Donald Trump junto con la frase “In God We Trust” y las inscripciones “Liberty” y “1776-2026”, en referencia al aniversario número 250 de la independencia estadounidense.

En el reverso se mostrará un águila sosteniendo flechas en una garra y ramas de olivo en la otra, un diseño inspirado en símbolos tradicionales del país.

Aunque tendrá apariencia dorada, el Departamento del Tesoro aclaró que no será una moneda de oro, sino una pieza elaborada con otros metales y un acabado de color similar.

La propuesta enfrenta cuestionamientos legales

El anuncio también ha despertado dudas sobre su legalidad. El portal de Axios señaló que distintas leyes federales establecen que las monedas estadounidenses no pueden llevar la imagen de un presidente vivo.

Entre ellas figura la Ley de la Moneda Presidencial de $1 de 2005, que únicamente permite homenajear a presidentes fallecidos.

Además, el Código de Estados Unidos señala que no deben acuñarse monedas con la imagen de un presidente actual o de un expresidente vivo.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro sostiene que la emisión puede realizarse al amparo de la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables Circulantes de 2020, la cual autoriza la creación de diseños emblemáticos relacionados con la celebración del semiquincentenario durante el periodo comprendido a partir del 1 de enero de 2026.

Funcionarios del Tesoro señalaron además que la Casa de la Moneda realizó estudios internos que concluyeron que el desarrollo de esta pieza no viola la legislación vigente.

Trump busca dejar su huella en los símbolos federales

La nueva moneda forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la administración Trump para dejar una marca en los símbolos nacionales.

En mayo, el Departamento del Tesoro también planteó la posibilidad de emitir un billete de $250 con la imagen del mandatario.

Sin embargo, esa propuesta requeriría una modificación a la legislación federal, ya que actualmente las leyes establecen que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en los billetes estadounidenses.

Como antecedente histórico, la Casa de la Moneda recuerda que en 1926 el presidente Calvin Coolidge apareció junto a George Washington en una moneda de medio dólar emitida para conmemorar el aniversario 150 de la independencia de Estados Unidos.

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