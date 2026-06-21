5 monedas de los años 60 que hoy valen una fortuna

Algunas monedas que circularon durante la década de 1960 podrían valer hoy cientos o incluso decenas de miles de dólares para los amantes de la numismática. Aunque muchas personas las consideran simples monedas viejas, ciertos ejemplares raros o en buenos condiciones han alcanzado precios sorprendentes en subastas.

Desde centavos hasta monedas de 25 y 50 centavos, estas son cinco piezas de los años 60 que podrían esconder un valor mucho mayor al que indica su denominación.

1. Quarter Washington de plata 1963-D

A simple vista parece una moneda común, pero encontrar un quarter Washington de plata de 1963 acuñado en Denver (marca D) en estado sin circular es extremadamente difícil.

Ese año se fabricaron más de 135 millones de estas monedas en Denver, una cantidad muy alta para la época.

Precisamente por ser tan comunes, muchos coleccionistas no pensaron que algún día tendrían valor y no las guardaron en estado impecable, o sea, sin circular.

Por eso, la mayoría terminó circulando de mano en mano durante años, por lo que encontrar hoy un ejemplar sin usar y perfectamente conservado es mucho más difícil de lo que parece.

Según Bullion Shark, los ejemplares sin circular son muy escasos. Su valor puede superar los $16,000, y CoinValueChecker reporta que una de estas monedas se vendió por $24,000 en una subasta realizada en 2022.

2. Quarter Washington revestido Tipo 2 de 1965

El año 1965 marcó el fin de la producción de monedas de 10 y 25 centavos elaboradas con plata para circulación regular en Estados Unidos.

Aunque estos quarters tienen menos valor intrínseco por no contener plata, la escasez de monedas que enfrentó el país en esa época hizo que ciertos ejemplares adquirieran gran atractivo para los coleccionistas.

Un quarter Washington revestido Tipo 2 de 1965 en condición Brilliant Uncirculated (BU) alcanzó un precio de $12,650 en una venta registrada por CoinValueChecker en 2005.

Debido al aumento del interés numismático desde entonces, especialistas consideran que hoy podría valer aún más.

3. Quarter Washington de plata 1962-D

Otra moneda muy buscada es el quarter Washington de plata de 1962 acuñado en Denver.

Además de contener plata, pertenece a una época previa a los diseños modernos de los quarters estadounidenses, lo que incrementa su atractivo entre coleccionistas.

De acuerdo con CoinValueChecker, un ejemplar en excelente estado se vendió por $18,400 en 2012, demostrando que algunas monedas aparentemente comunes pueden convertirse en auténticos tesoros.

4. Centavo Lincoln de 1960 sin marca de ceca

Los centavos suelen tener poco valor, pero existen excepciones.

Un centavo Lincoln de 1960 sin marca de ceca puede valer desde apenas $4 hasta varios miles de dólares dependiendo de sus características y conservación.

Los ejemplares más codiciados son las versiones proof con fecha grande y acabado Deep Cameo, una característica que crea un fuerte contraste visual entre el diseño y el fondo de la moneda.

Según CoinValueChecker, uno de estos centavos alcanzó un valor aproximado de $2,600. Las monedas proof suelen ser más valiosas porque se fabrican en cantidades limitadas y con procesos especiales de acuñación.

5. Medio dólar Ben Franklin de 1960

Los medios dólares Ben Franklin producidos en 1960 contienen plata auténtica, lo que les otorga un valor base superior al de su denominación.

Con el precio actual de la plata rondando los $30 por onza troy, cada moneda contiene aproximadamente 0.3617 onzas de plata, por lo que su valor metálico ronda entre $11 y $12.

Sin embargo, los ejemplares en estado de conservación excepcional pueden valer mucho más. Según CoinTrackers.com, algunas piezas en condición de casa de moneda alcanzan precios de $300 o más.

Debido a que los medios dólares son menos comunes que otras monedas estadounidenses, los expertos recomiendan revisar cualquier ejemplar antiguo que aún permanezca guardado en casa.

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