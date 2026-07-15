Condenan a camionero cuyo caso impulsó medidas de Trump contra inmigrantes

El camionero de origen indio Jashanpreet Singh fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por un accidente que dejó tres muertos en California, en un caso que la Administración del presidente Donald Trump utilizó para impulsar restricciones a conductores inmigrantes con licencias comerciales.

Singh, de 21 años, se declaró culpable de tres cargos de homicidio vehicular con negligencia por el choque ocurrido el 22 de octubre en una autopista del sur de California, donde además cuatro personas resultaron heridas.

Durante el proceso judicial también enfrentó un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, aunque esa acusación fue retirada posteriormente.

De acuerdo con las autoridades, el camión que conducía no logró detenerse y terminó impactando a gran velocidad contra vehículos que permanecían detenidos en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana de Los Ángeles.

Tras el accidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de arresto contra Singh, quien cumplirá la condena en una prisión estatal.

Uso político de la administración Trump

La Casa Blanca utilizó este caso para defender medidas dirigidas a retirar de las carreteras a conductores inmigrantes a los que calificó como “ilegales”, pese a que Singh contaba con un permiso de trabajo otorgado por las autoridades migratorias, lo que le permitió obtener una licencia comercial de conducir en California.

El Gobierno de Trump también cuestionó que California hubiera expedido esa licencia y relacionó el caso con el de Harjinder Singh, otro camionero de origen indio involucrado en un accidente ocurrido el 12 de agosto en Florida, donde murieron tres personas tras un giro en U en una zona no autorizada.

Como parte de esa política, la Administración Trump estableció nuevos requisitos para los conductores de camiones, entre ellos demostrar dominio del inglés y retirar las licencias comerciales a quienes no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Susan Collins defiende a ICE y critica llamados a abolir la agencia tras tiroteo en Maine

• Inmigrante muere atropellado al huir de un operativo de ICE en Florida

• DHS dice que agente de ICE disparó a migrante latino en Maine porque temía por la seguridad pública