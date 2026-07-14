DHS dice que agente de ICE disparó a migrante latino en Maine porque temía por la seguridad pública

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró el lunes que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que mató a tiros a un migrante colombiano en el estado de Maine abrió fuego tras considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

En un comunicado publicado en la red social X, el DHS informó que el incidente ocurrió la mañana del 13 de julio, cuando agentes de ICE realizaban labores de vigilancia en la última dirección conocida de una persona con una orden final de deportación.

Según la versión oficial, un hombre salió de la residencia en un vehículo y los agentes intentaron detenerlo. El conductor habría tratado de escapar y, “temiendo por la seguridad pública”, un oficial disparó su arma de fuego.

El conductor fue alcanzado por los disparos y, aunque se solicitaron servicios de emergencia de inmediato, murió a causa de las heridas.

El organismo agregó que al lugar acudieron el Departamento de Policía de Biddeford y el Buró Federal de Investigaciones, mientras que la Oficina del Inspector General del DHS fue notificada para investigar el uso de la fuerza, como ocurre en todos los casos de disparos efectuados por agentes de la agencia.

De acuerdo con The Associated Press, el fallecido quedó identificado por organizaciones de defensa de los inmigrantes como Johan Sebastián Durán, de 26 años. La Embajada de Colombia confirmó que mantiene contacto con las autoridades estadounidenses y que brinda asistencia consular a la familia.

El caso representa el segundo incidente con uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE en una semana y, según la agencia de noticias, al menos la novena muerte registrada desde que el presidente Donald Trump inició su nueva ofensiva contra la inmigración.

On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The? — Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

Antes de la publicación del comunicado del DHS, el senador independiente por Maine, Angus King, declaró que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le había informado que el agente disparó después de que el conductor presuntamente intentara atropellar a los funcionarios de ICE.

El legislador también indicó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

Posteriormente King señaló que el hombre fallecido no era el objetivo de la operación migratoria y subrayó que la investigación deberá determinar qué ocurrió realmente.

La fiscal general de Maine dijo que las primeras declaraciones apuntan a que el conductor intentaba huir en dirección al agente, mientras que el funcionario que efectuó el disparo fue apartado temporalmente de sus funciones durante la investigación.

Un video de una cámara de seguridad obtenido por AP muestra al vehículo acercándose a una intersección antes de ser bloqueado por una camioneta policial, tras lo cual dos agentes sacan del automóvil el cuerpo del conductor.

Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y Presente! afirmaron que el fallecido contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos. Vecinos indicaron a AP que vivía cerca del lugar con su esposa e hija.

La muerte provocó protestas en Biddeford, donde cientos de personas se concentraron para rechazar las políticas migratorias y exigir la eliminación de ICE, mientras un grupo más reducido manifestó su respaldo a la agencia y al presidente Trump.

El tiroteo ocurrió pocos días después de otro caso similar registrado el 7 de julio, cuando un agente de ICE disparó fatalmente contra Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante una operación en Houston.

Según datos analizados por AP del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, ICE arrestó 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato de Trump y el 11 de marzo de 2026

Aproximadamente el 45% de los detenidos tenía antecedentes penales, una proporción inferior al 69% registrado durante el período comparable previo al regreso de Trump a la Casa Blanca.

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