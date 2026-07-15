Susan Collins defiende a ICE y critica llamados a abolir la agencia tras tiroteo en Maine

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, defendió la permanencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y cuestionó a quienes piden su abolición, luego de que un funcionario de la agencia mató a un migrante colombiano en ese estado.

Collins habló este martes con periodistas frente a su oficina en Washington y aseguró que ha mantenido tres conversaciones con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desde el incidente.

La legisladora dijo que pidió la instalación de cámaras corporales para los agentes involucrados, además de respaldar una investigación a nivel estatal.

“No cabe duda de que ICE necesita mejorar su desempeño, pero quienes piden su abolición total ignoran la labor de seguridad absolutamente vital que realiza”, afirmó Collins.

Dijo que la agencia cumple funciones en investigaciones relacionadas con la trata de personas, el narcotráfico, delitos financieros internacionales y explotación infantil.

El tiroteo, ocurrido al sur de Portland, generó una fuerte reacción política en Maine, donde dirigentes demócratas aprovecharon el episodio para cuestionar el respaldo de Collins a los fondos destinados a ICE. Los críticos de la agencia han señalado la necesidad de mayores controles y algunos líderes han exigido su eliminación.

Los agentes involucrados en el operativo no portaban cámaras corporales y la víctima, un ciudadano colombiano de 26 años, no era el objetivo de la investigación, según funcionarios citados por The Associated Press.

Collins, quien preside el Comité de Asignaciones del Senado, ha defendido que la legislación presupuestaria aprobada recientemente incluyó recursos para medidas de supervisión de ICE, entre ellas fondos para cámaras corporales, capacitación en desescalamiento y mayor control sobre los centros de detención.

Ante los cuestionamientos sobre posibles presiones internas para aumentar el número de arrestos, la senadora dijo que no tenía información que confirmara esas denuncias. “Me preocuparía si supiera que eso es cierto, pero no he oído nada al respecto”, afirmó.

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