De la energía mañanera al sueño profundo: cómo usar 5 frutas comunes como “medicina funcional”

Comer un plátano antes de entrenar o disfrutar de un kiwi para un sueño profundo son algunas de las utilidades prácticas que les damos a las frutas en nuestro día a día. Estos alimentos son grandes aliados nutricionales que pueden apoyar enormemente al organismo cuando se consumen en el momento adecuado y conociendo cómo su composición puede mejorar algunas funciones, según las recomendaciones de la doctora Nicole Ramírez, especialista en medicina funcional.

La especialista explica cómo puedes aprovechar cinco frutas específicas para consumirlas desde la mañana hasta la noche. Se trata de destacar los beneficios individuales del plátano, la guayaba, los arándanos, la papaya y el kiwi, y no de una recomendación estricta de incluirlos obligatoriamente en la dieta diaria:

“Son ideas para que varíes y elijas según tus gustos, horarios y requerimientos. La naturaleza ya tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Solo hay que saber cuándo usarla”, agrega.

1. Come plátano antes del entrenamiento

Los plátanos albergan un gran número de componentes como potasio, carbohidratos así como vitaminas y minerales. Crédito: Shutterstock

Más allá del excelente aporte de energía rápida a través de sus carbohidratos, vitaminas y minerales, una de las mayores ventajas del plátano son sus altos niveles de potasio, un mineral que contribuye directamente a la función muscular y nerviosa. En combinación con el sodio, ayuda a mejorar el tono muscular y a prevenir molestos calambres durante el esfuerzo físico.

2. Guayaba en el desayuno

Por cada 100 gramos de guayabas hay 228 mg de vitamina C, Crédito: Shutterstock

La guayaba es una joya frutal del trópico con importantes niveles de vitamina C —incluso más que la naranja—, lo que ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte y activo. Además, es una excelente fuente de fibra natural, antioxidantes, vitaminas B6 y B9 (ácido fólico), vitamina A y minerales esenciales como potasio, manganeso, magnesio y fósforo. Por si fuera poco, posee un índice glucémico bajo, lo que la convierte en una opción ideal para personas con diabetes.

3. Papaya para mejorar la digestión en el almuerzo

La clave aquí es la papaína, una enzima digestiva que mejora la absorción de nutrientes y facilita el tránsito intestinal.

Un estudio publicado por PubMed revela que la papaya contiene enzimas proteolíticas (como la papaína) que ayudan activamente a descomponer las proteínas de los alimentos, un beneficio demostrado en modelos in vitro y estudios experimentales. Los chefs y aficionados a la cocina, conociendo estas propiedades químicas, usan frecuentemente la pulpa o el jugo de papaya como un ablandador natural de carnes para lograr texturas sumamente suaves y jugosas al cocinar.

4. Arándanos por la tarde

Los arándanos son ampliamente reconocidos como los “reyes de los antioxidantes” gracias a sus altísimos niveles de antocianinas, compuestos bioactivos que reducen los picos de azúcar en sangre y ejercen un efecto protector sobre el cerebro.

Una revisión sistemática que incluyó 18 estudios clínicos reveló que el consumo regular de arándanos puede reducir de manera significativa los picos de glucosa e insulina postprandiales (después de comer), con efectos especialmente notorios en intervenciones agudas de extractos ricos en antocianinas.

5. Kiwi antes de dormir para un descanso reparador

El kiwi consumido una hora antes de acostarse ayuda a combatir el insomnio gracias a su aporte natural de serotonina y melatonina. Crédito: Shutterstock

El kiwi se ha convertido en una gran tendencia como alimento de apoyo para lograr un descanso profundo durante las horas de sueño. Esto se debe a su contenido natural de serotonina y melatonina, sustancias clave para regular el ciclo del sueño y dormir mucho mejor.

Estas propiedades están respaldadas por la evidencia científica: un ensayo clínico aleatorizado reveló que ingerir kiwi aproximadamente una hora antes de ir a la cama durante cuatro semanas consecutivas mejoró notablemente la calidad del sueño y disminuyó el insomnio en los participantes en comparación con un grupo de control que consumió otra fruta (Springer, 2017).

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