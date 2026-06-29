¿Cáscara brillante? 3 señales para descartar una sandía según los expertos

Una sandía con la cáscara brillante, zonas blandas o signos de quemaduras solares se debe descartar de inmediato, porque son señales de que no está en su mejor momento. En cambio, hay tres señales clave que se deben tomar en cuenta según tres agricultores expertos.

La sandía es una fruta jugosa y rica en agua, ideal para el verano; además, es una fuente segura de electrolitos. Sin embargo, al pasar por alto algunos trucos, podemos terminar eligiendo sandías harinosas y demasiado maduras.

Más allá de las recomendaciones de los videos virales, tres agricultores confirman tres señales inequívocas para elegir la pieza perfecta:

Revisar la mancha de campo. Elegir sandías que tengan una mancha amarillo cremosa. Observar la cáscara para descartar signos de quemaduras solares o magulladuras.

Tres expertos de la industria: Lee Jones, agricultor regenerativo y fundador de The Chef’s Garden en Huron, Ohio; Jerrold Watson, copropietario de Watsonia Farms en Monetta, Carolina del Sur; y Dana Peters, inspectora de campo de productos agrícolas y florales en Whole Foods Market, con sede en Barney, Georgia, explicaron a Allrecipes cómo elegir la mejor sandía.

¿Cuándo no elegir una sandía?

Por descarte, hay señales que se deben tomar en cuenta para rechazar una sandía, las cuales van desde el almacenamiento hasta el aspecto físico de la fruta:

Luz solar directa: Si a la hora de elegir la sandía notas que recibe luz solar directa o calor durante días, no es la mejor opción. Al recibir el sol de forma directa, aumenta la temperatura en el interior, lo que acorta drásticamente la vida útil de la fruta .

Si a la hora de elegir la notas que recibe luz solar directa o calor durante días, no es la mejor opción. Al recibir el sol de forma directa, aumenta la temperatura en el interior, lo que acorta drásticamente la . Cáscara brillante: Una cáscara brillante puede ser una señal clara de que la fruta aún no está madura .

Una cáscara brillante puede ser una señal clara de que la fruta aún . Textura firme: La textura de la cáscara debe ser firme cuando está en su punto; es decir, si cede al tacto, está demasiado madura.

La textura de la cáscara debe ser firme cuando está en su punto; es decir, si cede al tacto, está demasiado madura. Un lado plano: Cuando la sandía tiene un lado plano, esto puede ser signo de un mal manejo al empaquetar, provocando magulladuras y golpes internos.

¿Cuánto tiempo dura una sandía?

Una vez que eliges una sandía dulce y jugosa, puede durar fresca hasta cinco días en el refrigerador. También tienes la opción de congelar la sandía para disfrutarla más allá de ese tiempo.

Los expertos indican que las sandías más dulces se dan en su temporada alta, que inicia formalmente luego del Día de los Caídos (Memorial Day).

La mancha de campo: el secreto definitivo

Tanto los videos virales como los consejos de la abuela coinciden en la famosa “mancha de campo”. Los tres agricultores confirman que esta es la característica más reveladora para saber si una sandía está madura, ya que indica el lugar exacto donde la fruta estuvo apoyada en el suelo recibiendo nutrientes.

Al tomar la sandía para revisarla, se debe ubicar una mancha de color amarillo cremoso. “Si no ves ninguna mancha visible y el resto de la sandía tiene un color similar, probablemente no se cosechó en el momento adecuado”, explica Peters. Por el contrario, si encuentras una mancha blanca, esto también suele indicar que la sandía está verde.

Otras señales para asegurar el éxito

Los tres expertos coinciden en que se deben observar otros factores físicos:

El peso: Una sandía pesada para su tamaño indica que está madura y jugosa , llena de agua.

Una para su tamaño indica que está , llena de agua. El sonido: Al darle unos pequeños golpecitos, el sonido que emita debe ser grave y hueco .

Al darle unos pequeños golpecitos, el sonido que emita debe ser . La forma: Es importante que tengan una forma simétrica y no presenten moretones, cortes ni abolladuras (los rasguños leves en la corteza son aceptables).

Es importante que tengan una y no presenten moretones, cortes ni abolladuras (los rasguños leves en la corteza son aceptables). El tallo: Para asegurar una maduración óptima en la planta, el tallo debe lucir de color marrón y seco.

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