EE.UU. lanza nuevos ataques a Irán con decenas de objetivos militares

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre la ejecución de una ofensiva militar en un lapso de siete horas contra diversas instalaciones de las fuerzas armadas de Irán, la cual se concentró en áreas costeras y en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo para el transporte de petróleo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el organismo, la incursión finalizó a las 10:00 p.m., hora del este. El despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses involucró el uso conjunto de aeronaves de combate, vehículos aéreos no tripulados (drones) y embarcaciones de guerra.

El armamento utilizado consistió en municiones de precisión dirigidas contra puntos específicos de la infraestructura bélica iraní, indicó la agencia. Los ataques dañaron de forma selectiva los almacenes e instalaciones de misiles y drones, así como el equipamiento de la armada iraní y los sistemas de artillería y defensa ubicados en la línea costera.

Restricciones al comercio y seguridad marítima

El comando señaló que el propósito de estos bombardeos es debilitar de forma directa el potencial militar de Irán. Según el organismo, con esta acción disminuye la capacidad del Estado iraní para interferir u obstaculizar el libre tránsito de los buques comerciales de carga y de las tripulaciones de origen civil que navegan a través del estrecho de Ormuz.

Asimismo, las autoridades estadounidenses confirmaron el reinicio de las medidas de control marítimo, que implica que las fuerzas navales de volvieron a aplicar el bloqueo de seguridad a todos aquellos barcos de carga y transporte que tengan como destino o punto de partida los terminales portuarios que estén bajo jurisdicción de Irán.

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