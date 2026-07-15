¿En qué ciudad cuesta menos un combo de hamburguesa con papas? Estudio lo revela

Encontrar un combo de hamburguesa, papas y refresco a buen precio es cada vez más difícil en Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que todavía existen ciudades donde esta comida clásica resulta mucho más económica que el promedio nacional, pese al aumento generalizado de los precios en los restaurantes.

El análisis fue elaborado por DoorDash como parte de su Cheeseburger Index anual, que compara los precios de los menús en distintas ciudades del país y muestra cuánto cuesta, en promedio, un combo de hamburguesa con papas.

Austin lidera la lista de las ciudades más económicas

De acuerdo con el informe, Austin, Texas, es actualmente la ciudad donde un combo de hamburguesa con papas cuesta menos en todo Estados Unidos.

El precio promedio es de $12.94, el más bajo registrado por el índice este año.

Después de Austin aparecen otras ciudades con precios relativamente accesibles:

-Laredo, Texas: $13.39

-Lincoln, Nebraska: $13.86

-Detroit, Michigan: $14.99

-Filadelfia, Pensilvania: $15.41

-Irving, Texas: $15.53

-Milwaukee, Wisconsin: $15.53

-San Antonio, Texas: $15.55

-Chesapeake, Virginia: $15.60

-St. Paul, Minnesota: $15.65

En el extremo opuesto del ranking se encuentra Anchorage, Alaska, donde un combo similar alcanza un precio promedio de $28, más del doble de lo que cuesta en Austin.

Los precios siguen aumentando

Aunque Austin encabeza la lista de las opciones más económicas, el estudio muestra que incluso el combo más barato cuesta más que hace un año.

En la edición 2025 del Cheeseburger Index, Lincoln, Nebraska, ocupaba el primer lugar con un precio promedio de apenas $10.70 por un combo de hamburguesa con papas.

Esto significa que el precio mínimo nacional aumentó alrededor de $2 en apenas un año.

En términos generales, DoorDash reportó que el precio de estos combos aumentó 3.2% a nivel nacional respecto al año anterior.

Eli Scheinholtz, portavoz de DoorDash, explicó a USA TODAY que los precios de los restaurantes pueden variar considerablemente entre ciudades debido a las diferencias en los costos de operación de cada mercado.

Aunque la empresa no detalló las razones específicas por las que algunas ciudades quedaron entre las más caras o las más baratas, señaló que el comportamiento refleja el incremento de precios que los consumidores han experimentado en los últimos años.

USA TODAY recordó que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) registró un aumento anual de 4.2%.

Las ciudades donde la inflación en restaurantes fue menor

El estudio también identificó las ciudades donde los precios en restaurantes crecieron más lentamente durante el último año.

Las menores tasas de inflación en restaurantes se registraron en:

-Henderson, Nevada: 1.8%

-Washington, D.C.: 2.0%

-Cincinnati, Ohio: 2.4%

-Gilbert, Arizona: 2.4%

-Mesa, Arizona: 2.5%

-Chandler, Arizona: 2.5%

-Las Vegas, Nevada: 2.5%

-Memphis, Tennessee: 2.5%

-Jacksonville, Florida: 2.5%

-Richmond, Virginia: 2.5%

Estos resultados sugieren que, aunque salir a comer sigue siendo más caro que hace un año, algunas ciudades han logrado contener mejor el incremento de precios que otras.

DoorDash señala que factores como los costos laborales, la renta de los establecimientos y otros gastos operativos influyen directamente en el precio final que pagan los consumidores por un mismo tipo de comida, lo que explica las diferencias observadas entre distintas regiones del país.

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