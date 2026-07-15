“I Play Rocky” revela su tan esperado tráiler oficial

La historia detrás de uno de los personajes más famosos del cine ya tiene un primer adelanto. Amazon MGM presentó el tráiler de “I Play Rocky”, la película biográfica que reconstruye el camino que recorrió Sylvester Stallone para convertir “Rocky” en una realidad y alcanzar el éxito que transformó su carrera para siempre.

Dirigida por Peter Farrelly, la producción se enfoca en los momentos previos al estreno del clásico de 1976 y muestra la determinación del actor para sacar adelante un proyecto en el que insistió no sólo como guionista, sino también como protagonista.

El encargado de interpretar a Stallone es Anthony Ippolito, conocido por su participación en “Grand Army”, quien dará vida al actor en una etapa decisiva de su carrera.

La historia detrás de un clásico de Hollywood

La sinopsis oficial compartida por Amazon MGM resume el eje de la cinta: “La película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable convicción de que no sólo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa”.

El reparto también reúne a Stephan James como Carl Weathers, además de AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Robert Morgan.

Para Ippolito no será la primera vez que interprete a una figura emblemática del cine estadounidense. Anteriormente dio vida a Al Pacino en la serie “The Offer”, centrada en la realización de “El Padrino”. Ahora asume el desafío de encarnar a Stallone en el momento en que luchaba por sacar adelante una película realizada con un presupuesto inferior al millón de dólares.

Peter Farrelly vuelve al drama

“I Play Rocky” también representa un nuevo proyecto dramático para Peter Farrelly, quien dirigió “Green Book”, ganadora del Óscar a Mejor Película. En años recientes, el cineasta había trabajado principalmente en comedias como “Ricky Stanicky” y “Balls Up”, ambas producidas para Amazon.

El largometraje recuerda cómo “Rocky” terminó convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla de 1976 y en la ganadora del Óscar a Mejor Película. A partir de ese fenómeno nacieron múltiples secuelas y, décadas más tarde, la exitosa saga derivada “Creed”, que amplió el universo creado por Stallone.

Con el estreno del tráiler, la expectativa alrededor de “I Play Rocky” continúa creciendo entre los seguidores del actor y de una de las franquicias deportivas más importantes de la historia del cine. La película llegará a los cines en noviembre de la mano de Amazon MGM y buscará mostrar la perseverancia que hizo posible el nacimiento de un personaje convertido en símbolo de Hollywood.

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