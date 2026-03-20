“Un campeón”: figuras del cine despiden a Chuck Norris

La muerte de Chuck Norris ha conmovido a la industria del cine. La noticia se confirmó este viernes a través de la propia familia del intérprete, que utilizó la cuenta oficial del actor para comunicar lo que muchos temían desde que TMZ reportó su hospitalización horas antes. Tenía 86 años y falleció en Hawái, acompañado por los suyos.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”, compartieron en el comunicado difundido en redes.

El mensaje añadió un agradecimiento a quienes siguieron su carrera por décadas: “Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no sólo eran fans, eran sus amigos”.

Homenajes desde el cine y las artes marciales

Las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las más sentidas vino de Jean-Claude Van Damme, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para despedir a alguien que conoció desde sus primeros pasos en la industria: “Mis más profundas condolencias por la partida de mi amigo Chuck Norris. Nos conocimos desde mis primeros años y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado”, escribió el actor.

Mis más profundas condolencias por la partida de mi amigo Chuck Norris Jean-Claude Van Damme – Actor

Otro colega cercano, Sylvester Stallone, también compartió unas palabras que muestran el aprecio que tenían por él dentro del gremio: “Pasé un gran momento trabajando con Chuck. Era un verdadero estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

Chuck Norris es un campeón Dolph Lundgren – Actor

El tributo continuó con la voz de Dolph Lundgren, quien publicó una fotografía junto al artista y recordó la influencia que ejerció en quienes crecieron admirando sus movimientos y su disciplina: “Chuck Norris es un campeón. Desde que era un joven artista marcial siempre lo vi como un modelo a seguir. Lo extrañaremos”.

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