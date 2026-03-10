Sylvester Stallone confirmó una precuela de “John Rambo”

Un corto video publicado por Sylvester Stallone en su cuenta de Instagram bastó para que el universo de “John Rambo” volviera a encenderse.

A sus 79 años, el actor anunció que será productor ejecutivo de la precuela centrada en los orígenes del personaje que interpretó por primera vez en 1982, cuando apareció en “First Blood”.

En ese mensaje, Stallone compartió lo que representa para él volver a involucrarse en la historia del veterano del Ejército de EE.UU., una figura que moldeó gran parte de su carrera. Aseguró sentirse “demasiado emocionado” por esta etapa, que explora al joven Rambo antes de convertirse en el antihéroe que marcó al cine de acción.

Un director influenciado por “First Blood” y un nuevo rostro para el personaje

A finales de enero, la cuenta oficial de la película difundió un mensaje de su director, Jalmari Helander, quien recordó el impacto que tuvo “First Blood” en su vida y adelantó que esta nueva aproximación pretende mostrar una versión “cruda y real” del personaje. Según explicó, la historia se enfocará en la supervivencia, la resistencia y la fortaleza que acompañaron a Rambo desde sus primeros años.

La producción, desarrollada bajo el sello de “Lionsgate”, también reveló a inicios de año quién dará vida al protagonista en su juventud. El elegido es Noah Centineo, un casting que generó curiosidad entre los seguidores de la saga, sobre todo por el contraste con la imagen clásica del personaje interpretado por Stallone durante casi cuatro décadas.

Aunque por ahora no existe una fecha confirmada para el estreno, el anuncio dejó claro que el proyecto avanza y que la precuela intentará conectar con una audiencia que ha crecido viendo las distintas etapas de esta figura cinematográfica.

La última vez que Stallone interpretó a su icónico personaje fue en “Rambo: Last Blood”, estrenada en 2019. Desde entonces, el actor había insinuado en varias ocasiones que aún tenía ideas para expandir el universo de Rambo, pero es la primera vez que se involucra desde un rol que impulsa una exploración completamente nueva del personaje.

