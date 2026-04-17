Tráiler revela al joven Sylvester Stallone en “I Play Rocky”

“I Play Rocky”, la nueva película dirigida por Peter Farrelly y producida por Amazon MGM Studios, rescata la vida de Sylvester Stallone y lo lleva a la pantalla con Anthony Ippolito en el papel principal.

Ahora, la noticia es que el primer tráiler de la cinta se proyectó durante CinemaCon en Las Vegas, donde se dejó ver cómo se construye una voz artística cuando casi nadie la escucha.

El tráiler muestra a un joven Stallone enfrentándose a limitaciones físicas como una parálisis facial parcial y un impedimento del habla. Ninguna de esas dificultades le impide perseguir la historia que quiere contar. Mientras intenta abrirse paso en la industria, escribe el guion de “Rocky” con la convicción de que sólo funcionará si él es quien interpreta a Balboa.

La determinación detrás de “Rocky”

Uno de los momentos más comentados del avance aparece cuando un productor, al intentar disuadirlo de protagonizar su propio proyecto, le grita: “No tienes el físico y hablas como si tuvieras piedras en la boca”. Ese rechazo resume el tipo de obstáculos que marcaron los primeros años del actor, aunque también deja ver el punto exacto en el que Stallone decide no ceder.

Anthony Ippolito, encargado de interpretarlo, ya había encarnado a otro italiano emblemático del cine estadounidense, Al Pacino, en la miniserie “The Offer” de Paramount+. Su participación vuelve a ponerlo dentro de un universo creativo donde las figuras más grandes del Hollywood de los 70 se convierten en material dramático.

Un legado que trascendió generaciones

La película también llega en un momento en el que la franquicia “Rocky” conserva un peso cultural enorme. Con más de 1,700 millones de dólares recaudados globalmente, la saga iniciada en 1976 se mantiene como una de las más influyentes dentro del cine deportivo.

La cinta original, distribuida por United Artists y más tarde por MGM, ganó el Oscar a Mejor Película y llevó a Stallone a recibir nominaciones a Mejor Actor y Mejor Guion Original.

Su interpretación de Rocky Balboa, un boxeador sin oportunidades que encuentra un camino contra todo pronóstico, se convirtió en símbolo de perseverancia. Ese impacto cultural sigue intacto décadas después y ahora sirve como punto de partida para revisar el trayecto de un joven que insistió en contarse a sí mismo.

“I Play Rocky” busca recuperar ese momento definitivo y trascendental en el que Sylvester Stallone decidió apostar por su visión y convicción a pesar de los rechazos.

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