Senegal descubre post Mundial 2026 que su médico era ginecólogo y ocupó el cargo por 10 años

Senegal descubrió tras el Mundial 2026 que su médico era ginecólogo y ocupó el cargo durante 10 años. Así lo reveló el presidente de la Federación, Abdoulaye Fall.

En una rueda de prensa en donde la selección de Senegal, que en el Mundial 2026 quedó a minutos de alcanzar los octavos de final antes de caer ante Bélgica en tiempo extra, presentó su balance deportivo y administrativo.

En la actividad, el dirigente confirmó la salida del entrenador Pape Thiaw y reveló el hallazgo. El médico que acompañó al equipo durante una década no estaba preparado para atender a futbolistas.

Fall explicó que una auditoría interna permitió identificar que el Dr. Fedior era ginecólogo y obstetra, sin formación para tratar lesiones deportivas ni supervisar procesos de recuperación.

“Hace poco descubrí que el Dr. Fedior es en realidad ginecólogo y obstetra de profesión. En realidad, nuestro médico principal no tenía las calificaciones académicas adecuadas para supervisar a nuestros jugadores”, dijo el dirigente.

?? Le Président de la Fédération sénégalaise affirme que le docteur du Sénégal ?? présent au Mondial et depuis 10 ans au sein de la sélection est? GYNÉCOLOGUE. ?



Il dit s’en être aperçu tardivement. pic.twitter.com/wol0ibSykO — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2026

El presidente añadió que la falta de confianza dentro del plantel era evidente. “A este nivel, y según los comentarios que recibí, los jugadores no tenían plena confianza para depender de él o para que supervisara su atención de forma continua”, afirmó.

Por este motivo, la Federación de Senegal anunció que revisará todos los perfiles vinculados al conjunto nacional para evitar que se repita un caso similar y garantizar estándares profesionales en cada área.

Fall aseguró que la reestructuración será profunda y que el caso del Dr. Fedior ocasionó que ahora se inicie una evaluación completa del personal para reforzar la preparación.



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