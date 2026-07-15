Periodista argentina denuncia un intento de abuso sexual en un hotel de Atlanta en medio de cobertura del Mundial 2026

La periodista argentina Melina Moriatis denunció que sufrió un intento de agresión sexual en la madrugada del lunes dentro del hotel Comfort Inn Atlanta, adonde había llegado para cubrir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

De acuerdo con su relato, cuatro hinchas argentinos intervinieron para protegerla y permanecieron junto a ella hasta la llegada de la policía.

Moriatis, creadora de contenido y periodista deportiva con más de 680.000 seguidores en Instagram, contó que el episodio ocurrió apenas ingresó al hotel tras llegar del aeropuerto.

Según su testimonio, un hombre comenzó a seguirla desde el vestíbulo y se metió con ella en el ascensor. La situación la obligó a reaccionar de inmediato.

Obedeciendo a su instinto, pudo escapar antes de que se cerraran las puertas y volvió corriendo a la recepción para pedir ayuda.

“Anoche sufrí un intento de agresión aquí en Atlanta, o quizás algo mucho peor, y unos argentinos me salvaron la vida”, dijo en un video que publicó en sus redes.

Posteriormente, se conoció que los primeros en asistirla fueron cuatro hinchas argentinos oriundos de San Juan que también se hospedaban en el hotel.

Se trata de Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo. Según la periodista, los hombres formaron una barrera a su alrededor para impedir que el sospechoso se acercara nuevamente mientras esperaban a las autoridades.

“Quiero agradecer a estas personas que, sin conocerme… No sé si alguien de otro país realmente tiene esa solidaridad nuestra, la de defender a un desconocido hasta la muerte”, expresó.

La denuncia escaló a tal punto que Turcato ofreció declaraciones a un medio local de Argentina desde Estados Unidos. El fan declaró a El Tiempo de San Juan que el hombre parecía estar en un estado muy inestable.

De acuerdo con el testimonio de Turcato, el hombre estaba en un estado de extrema alteración.

“Estaba muy drogado y hablaba solo”, dijo. Explicó que el grupo intentó contenerlo sin que la situación derivara en violencia, priorizando la seguridad de Moriatis. “No estaba en sus cabales. Uno no se imagina lo peligroso que puede ser alguien así”, agregó.

Los hinchas permanecieron cerca de 30 minutos en el vestíbulo hasta que llegó la policía y tomó control del caso.

Tras el episodio, Moriatis inició una campaña en redes para conseguir entradas del Mundial para los cuatro hombres como gesto de agradecimiento por su intervención.



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