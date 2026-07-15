Fans argentinos se pelean entre sí en Atlanta antes del partido de Inglaterra

Un grupo de hinchas argentinos protagonizó una pelea entre sí en Atlanta horas antes de la semifinal contra Inglaterra. Conocidos como barras bravas, fans de los equipos de San Lorenzo y Huracán se cruzaron en un acto de banderas convocado para reunir a la afición albiceleste y terminaron enfrentándose a golpes, obligando a la policía local a intervenir.

El encuentro ocurrió el martes por la noche, cuando seguidores argentinos fueron llamados a un mitin previo al partido para mostrar apoyo masivo a la selección.

Lo que debía ser una celebración terminó en caos cuando facciones ultra de La Butteler y Plaza José C Paz comenzaron a pelear entre sí.

Videos grabados desde el lugar mostraron botellas, bancos y mesas volando mientras decenas de personas corrían para ponerse a salvo.

SE PUDRIÓ TODO EN ATLANTA??



Barras de huracan y de San Lorenzo se agarraron a piñas y a los botellazos durante el banderazo y terminaron detenidos.



Los marrones siempre arruinan todo. pic.twitter.com/YRgoNSt6aZ — Mati Smith?? (@Trumperizar) July 15, 2026

Agentes del Departamento de Policía de Atlanta intervinieron rápidamente y al menos un hombre fue detenido tras ser reducido en el suelo.

Pese a que el partido fue catalogado como de alto riesgo por las tensiones históricas entre ambas aficiones, paradójicamente no hubo altercados entre las hinchadas europeas y sudamericanas.

No obstante, sí se reportó y quedó documentado en redes sociales que fans argentinos quemaron banderas del Reino Unido y profirieron cánticos en contra de los ingleses. Esto, debido al antecedente bélico de ambos países por la isla de Malvinas.

?? Burning Union Flags

?? Obsessed with the Falklands

??????? Singing about killing the English



Before tonight's World Cup semi-final, Robert Mendick reports on why Argentina fans hate the English so much ??https://t.co/KKi8WOId4h pic.twitter.com/ImX0Rse8Kt — Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2026

Atlanta espera recibir hasta 100.000 aficionados para la semifinal, aunque el Mercedes‑Benz Stadium solo admite 68.000. Según estimaciones locales, cerca de 70.000 serán argentinos, una presencia que supera ampliamente a la inglesa.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



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