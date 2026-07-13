Rihanna baila con su ahijada al ritmo del “Dai Dai” de Shakira

La nueva tendencia global desde hace poco más de un mes es el tema oficial del Mundial de fútbol 2026, interpretado por Shakira y Burna Boy, que tiene por título “Dai Dai”, y Rihanna tampoco se quedó atrás, tras grabarse compartiendo con su ahijada parte de esa coreografía.

Desde que se estrenó esta canción, inmediatamente se apoderó de todas las redes sociales y sus dinámicos pasos motivaron a millones de personas a replicarlos.

Rihanna comparte con su ahijada al ritmo del “Dai Dai”

La artista estadounidense sorprendió tras mostrarse en un pasillo que parece ser de un camerino junto a su ahijada, Anisa; la pequeña se encontraba bailando el coro de “Dai Dai” y Rihanna le seguía los pasos.

Lo que cautivó a los internautas fue la naturalidad que mostró la pequeña mientras le mostraba los pasos a su madrina, quien los seguía a la vez que admiraba la energía que expresaba Anisa.

Ese video le llegó a la cantante colombiana, quien lo compartió en sus historias de Instagram y le dejó un pequeño mensaje a Rihanna: “Te amo y la amo a ella también“.

“Dai Dai” superó los 400 millones de visualizaciones

Recientemente, Shakira también dio a conocer otra gran noticia relacionada con “Dai Dai”; en esta ocasión se trata de la notable cifra de más de 400 millones de visualizaciones desde su estreno en las distintas plataformas musicales, una cifra récord.

Como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, la “reina de los mundiales” agradeció a todo su público que no ha dejado de apoyarla con este exitoso tema mundialista. “Gracias, gracias, gracias…“, escribió Shakira en otra historia con un corazón al lado de su redacción llena de gratitud.

Ahora, la colombiana se prepara para la que asegura que será una histórica presentación en el show del medio tiempo de la final del mundo que se efectuará este domingo, evento que liderará junto a Madonna, BTS y Justin Bieber.

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