Shakira afirma que el show de medio tiempo de la Copa del Mundo será “histórico”

La cantante colombiana Shakira considera que el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento “histórico”. La barranquillera actuó en la inauguración del evento deportivo, lanzó la canción oficial del mundial junto con Burna Boy y también forma parte del cartel de estrellas que actuarán en la final el próximo 19 de julio.

Shakira actuará en la final de la Copa del Mundo junto con otras estrellas como Justin Bieber, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel y Coldplay.

En una entrevista con The Capital Evening Show With Jimmy Hill, Shakira habló sobre la manera en la que quiere que su show en la clausura se diferencie de su actuación en la inauguración.

“Actué en la inauguración, y ahora voy a actuar en la final. Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”, dijo.

Shakira aseguró que este show será un evento histórico debido a la gran cantidad de estrellas que reunirá, por lo que se siente ansiosa de saber cuál será el resultado.

“Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo. Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad. ¡Estoy tan curiosa como tú en este momento!”, dijo Shakira en la entrevista.

La final de la Copa del Mundo está prevista para el próximo domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta será la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA que se realizará un show de medio tiempo en la final, imitando las tradiciones en deportes estadounidenses como el fútbol americano.

Al ser el primer show de medio tiempo en este magno evento deportivo, la FIFA convocó a varios artistas de talla mundial. Las estrellas confirmadas para este show son la “Reina del Pop” Madonna, el astro canadiense Justin Bieber, la famosa banda de k-pop BTS y la estrella latinoamericana Shakira.

También actuará el prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la agrupación Coldplay, con su vocalista Chris Martin en la dirección del evento. A la lista de artistas se le suma Burna Boy, el coro infantil escolar PS22 de Staten Island y personajes de Barrio Sésamo (Los Muppets).

El evento, organizado por Global Citizen, tiene como objetivo recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al deporte para niños en condiciones vulnerables en todo el mundo a través del FIFA Global Citizen Education Fund. La organización destina $1 dólar de cada entrada vendida a ese fondo, que ya suma más de $50 millones de dólares.

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