United Airlines elimina el asiento del medio y crea una nueva opción con mesa en sus aviones

United Airlines sorprendió al sector de la aviación con una nueva propuesta para mejorar la experiencia de sus pasajeros: eliminar el tradicional asiento del medio en una fila de sus nuevos aviones y reemplazarlo por una mesa compartida. La iniciativa busca ofrecer más comodidad en vuelos largos y resolver uno de los problemas más comunes de la clase económica: la falta de espacio personal.

La aerolínea con sede en Chicago presentó el diseño este martes como una innovación inédita de las compañías aéreas estadounidenses. La nueva configuración estará disponible únicamente en los Airbus A321XLR que se incorporarán a la flota de United y formará parte de la categoría Economy Plus, una sección que ya ofrece mayor distancia entre filas.

El cambio no significa que todos los pasajeros tendrán más espacio dentro del avión. La modificación estará limitada a una fila especial en cada aeronave, donde el asiento central quedará eliminado de manera permanente para instalar una superficie fija de uso compartido.

Una mesa ocupa el lugar del asiento central

En cada Airbus A321XLR de United habrá una fila de Economy Plus con capacidad para cuatro pasajeros, dos ubicados junto a la ventana y dos en los asientos de pasillo. El espacio que normalmente ocuparía el asiento del medio será sustituido por una mesa que se extiende de apoyabrazos a apoyabrazos.

La superficie estará fabricada con una cubierta de cuero sintético suave e incluirá 2 espacios para colocar vasos. A diferencia de algunas mesas plegables utilizadas en otros tipos de asientos, esta estructura será fija y no podrá levantarse ni guardarse.

Los pasajeros que ocupen los lugares de ventana y pasillo ganarán mayor libertad para mover los brazos y contarán con los 3 centímetros adicionales de espacio para las piernas que ya ofrece Economy Plus frente a la clase económica estándar.

United confirmó que los 50 aviones Airbus A321XLR que integrarán su flota tendrán esta fila especial. Además, la compañía evalúa extender el concepto a otros modelos en el futuro, aunque no anunció qué aeronaves podrían recibir el mismo diseño.

El precio adicional para reservar estos asientos aún no fue revelado. La aerolínea indicó que dará a conocer las tarifas cuando se acerque la fecha de lanzamiento comercial.

La modificación de la mesa en lugar de asiento del medio solo lo verás en los Airbus A321XLR de United Airlines. (Foto: Julio Cortez/AP)

El Airbus A321XLR será clave para nuevas rutas internacionales

La innovación llega junto con la incorporación de un avión estratégico para United. El Airbus A321XLR es una aeronave de pasillo único diseñada para cubrir largas distancias, con un alcance aproximado de 8,700 kilómetros, suficiente para conectar EE.UU. con destinos transatlánticos sin utilizar aviones de fuselaje ancho.

United planea utilizar este modelo principalmente en rutas internacionales desde sus centros de operaciones en Newark, Nueva Jersey, y Washington Dulles, además de conexiones hacia Latinoamérica.

La compañía ordenó 50 unidades en 2019 y espera tener más de la mitad operativas antes de 2028. El A321XLR reemplazará progresivamente al Boeing 757, un modelo utilizado durante décadas, pero menos eficiente en consumo de combustible.

Cada aeronave contará con 150 pasajeros distribuidos en distintas categorías: 20 asientos Polaris de clase ejecutiva con suites y acceso directo al pasillo, 12 lugares Premium Plus, 51 asientos Economy Plus y 67 espacios en Economy estándar.

Entre sus servicios también destacan el internet gratuito mediante Starlink, pantallas individuales con conexión Bluetooth, un área de aperitivos en la parte posterior de la cabina y compartimentos superiores más amplios para equipaje de mano.

Una solución al problema más incómodo de la clase económica

El asiento del medio ha sido durante años uno de los puntos menos atractivos para los viajeros. Quien ocupa esa posición queda sin ventana y sin acceso inmediato al pasillo, además de enfrentar la conocida disputa por los apoyabrazos.

La nueva propuesta de United elimina por completo ese conflicto al retirar el asiento central y transformar ese espacio en una zona compartida. Aunque la mesa no funcionará como un escritorio amplio, podría resultar útil para comer, apoyar dispositivos electrónicos o colocar objetos personales durante vuelos de varias horas.

El concepto no es completamente nuevo en la aviación internacional. Algunas aerolíneas europeas ya utilizan configuraciones similares en clases ejecutivas de vuelos cortos, donde el asiento central permanece bloqueado con una mesa. La diferencia es que United adapta esa idea a Economy Plus en un avión diseñado para viajes de largo alcance.

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, destacó que el A321XLR permitirá ofrecer nuevas alternativas de comodidad para distintos perfiles de pasajeros. La compañía apuesta así por una tendencia creciente en la industria: mejorar la experiencia de viaje sin aumentar necesariamente la cantidad de espacio disponible dentro de la cabina.

Con esta modificación, United busca cambiar una de las reglas no escritas de los vuelos comerciales: la incomodidad inevitable del asiento central. Ahora, al menos algunos viajeros podrán evitarlo desde el diseño mismo del avión.

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