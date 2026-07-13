United Airlines irá a juicio por cobrar asientos de ventanilla que no tenían ventana

United Airlines deberá ir a juicio para enfrentar una demanda colectiva que la acusa de cobrar un cargo adicional por vender asientos ‘de ventanilla’ que en realidad no tenían ventana.

El juez federal James Donato, del Tribunal de Distrito del Norte de California, rechazó la solicitud de la aerolínea para desestimar el caso, por lo que los pasajeros podrán continuar con sus acusaciones de publicidad engañosa y prácticas comerciales indebidas. La demanda afirma que algunos clientes pagaron hasta $169.99 dólares por la posibilidad de elegir este tipo de asientos y al final no recibieron el beneficio.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Delta Airlines enfrenta exactamente la misma demanda, presentada el mismo día ante un tribunal federal en Nueva York.

Pagaste de más y te sentaron junto a la pared

El problema es de diseño: no todos los asientos ubicados junto a la pared exterior de un avión tienen ventana. Algunos coinciden con zonas donde los fabricantes instalan ductos de aire acondicionado u otros componentes estructurales. Desde afuera, la aerolínea los llama “asientos de ventanilla” en el mapa de selección de asientos. Por dentro, el pasajero solo ve una pared lisa.

United Airlines comenzó a cobrar cargos adicionales por selección de asientos en 2017, con tarifas más altas para los asientos más solicitados, incluyendo los de ventanilla. Por si fuera poco, United tiene uno de los cargos promedio más altos del sector: $58.49 dólares por vuelo en promedio para selección de asiento, según un reporte de NerdWallet publicado en abril de 2026.

En casos específicos que incluye la demanda, varios pasajeros pagaron entre $45.99 y $169.99 dólares por un asiento que no tenía ventana.

El argumento de United Airlines que rechazó el juez

La aerolínea intentó desestimar el caso argumentando que el término “asiento de ventanilla” en su sistema de reservas solo indica la ubicación del asiento respecto al pasillo y que no era una garantía de vista al exterior y que el contrato de transporte no promete ventanas, solo posición.

Sin embargo el juez Donato no aceptó esta explicación como razonable.

“Estos términos establecen de manera plausible que United se comprometió expresamente a proporcionar un asiento con ventana a los pasajeros que pagaron por uno”, señaló el juez en su resolución del 6 de julio de 2026. Y añadió que la pantalla de reserva hacía “representaciones inequívocas al momento de la compra” de que el pasajero recibiría un asiento de ventanilla.

Y agregó: “El boleto que da derecho al pasajero a volar en United es un pase de abordar que indica expresamente que se compró un asiento de ventanilla”.

Lo que United modificó para evitar más reclamaciones

Después de que la demanda fue presentada en agosto de 2025, United Airlines actualizó su proceso de selección de asientos en línea para identificar cuáles carecen de ventana.

En un comunicado, la aerolínea señaló que “como parte de nuestra revisión periódica de united.com y la aplicación de United para mejorar la experiencia del cliente, en 2025 agregamos más detalles a nuestro proceso de selección de asientos, para que los clientes tengan más información sobre qué esperar cuando eligen un asiento”.

Sin embargo, ese cambio llega tarde y confirma que la aerolínea sabía del problema desde antes, por lo que los demandantes decidieron seguir adelante con su querella.

Lo que pueden hacer los viajeros ahora mismo al elegir un boleto

Si vas a comprar un vuelo en los próximos días, hay varios pasos concretos para evitar pagar por un asiento sin ventana:

Verificar el mapa de asientos directamente en SeatMaps.com o AeroLOPA.com, donde se identifican con detalle los asientos sin ventana por modelo de avión

directamente en SeatMaps.com o AeroLOPA.com, donde se identifican con detalle los asientos sin ventana por modelo de avión Revisar la nueva herramienta de United en su app o sitio web: desde 2025, la aerolínea indica cuáles asientos carecen de ventana

en su app o sitio web: desde 2025, la aerolínea indica cuáles asientos carecen de ventana Si ya compraste un asiento sin ventana , solicitar un cambio al abordar con un sobrecargo, o preguntar si hay asientos disponibles con vista

, solicitar un cambio al abordar con un sobrecargo, o preguntar si hay asientos disponibles con vista Guardar captura de pantalla de la selección de asiento al momento de la compra, eso fue exactamente lo que usaron los demandantes como evidencia.

Considera que las familias que viajan en grupos y pagan múltiples asientos de ventanilla para que los niños puedan ver el exterior son especialmente vulnerables a esta práctica.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la demanda contra United Airlines por publicidad engañosa

¿Puedo sumarme a la demanda colectiva contra United Airlines?

Si pagaste por un asiento de ventanilla y no tenía ventana en un vuelo de United, podrías calificar como parte del grupo demandante. Consulta a un abogado o sigue el avance del caso.

¿Cuánto cobra United por seleccionar un asiento de ventanilla?

El promedio de United es $58.49 por vuelo, con casos individuales documentados entre $45.99 y $169.99 dólares, según la ruta y la demanda.

¿Delta Airlines enfrenta la misma situación?

Sí. Una demanda idéntica fue presentada contra Delta el mismo día (19 de agosto de 2025) en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Aún no hay resolución en ese caso.

¿Cómo saber si mi asiento tiene ventana antes de volar?

Sitios como SeatMaps.com y AeroLOPA.com tienen mapas detallados de cada modelo de avión. También puedes revisar la herramienta de selección de asientos en el sitio de United.

¿United Airlines reconoció haber cometido un error?

La aerolínea solo emitió un comunicado indicando que actualizó su sistema de selección de asientos “para mejorar la experiencia del cliente”. La demanda sigue su curso.

Conclusión

El juicio que United Airlines deberá enfrentar no es solo sobre ventanas. Los pasajeros exigen saber qué garantiza exactamente el cargo adicional que cobran las aerolíneas por ‘mejor’ asiento.

Si el caso prospera, toda la industria estará obligada a ser más transparente con lo que vende y, de paso, a devolver millones de dólares cobrados durante años. Para los viajeros frecuentes, que destinan una parte importante de su presupuesto familiar a vuelos, esa distinción tiene un peso real.

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