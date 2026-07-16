3 laxantes naturales potentes que seguro tienes en casa y cómo tomarlos

Un laxante puede ser una solución rápida a un problema de estreñimiento para aliviar el colon cuando las molestias son urgentes. Pero, ¿cuál es el mejor laxante natural? Una experta recomienda tres alimentos naturales efectivos para acelerar el tránsito intestinal.

La dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, advierte que, antes de hablar de remedios, lo primero que debemos aclarar es qué se considera realmente estreñimiento.

¿Cuándo se puede hablar de estreñimiento?

La experta explica que existe la falsa creencia de que si no evacuamos a diario, algo va mal; sin embargo, el rango de la normalidad es amplio: se considera saludable desde tres deposiciones diarias hasta un mínimo de tres deposiciones a la semana.

Acha diferencia el hábito de ir al baño todos los días y que de pronto se deje de hacer, por lo que hay que evaluar factores como una modificación en la dieta o una reducción de la actividad física. “Además, si la evacuación implica dolor o excesiva dificultad, sí podríamos hablar de estreñimiento, incluso estando dentro del rango de las tres veces por semana”.

Remedios caseros para el estreñimiento

Los remedios caseros recomendados por Acha son para el estreñimiento ocasional o agudo, pero no solucionan el estreñimiento crónico. Para este último se requieren estrategias profundas y personalizadas que devuelvan la regularidad a tu tránsito intestinal.

Los mejores remedios naturales de efecto rápido

1. Agua templada en ayunas

Un clásico de los remedios caseros es beber un vaso de agua templada, nunca fría, para activar el movimiento de los intestinos. Acha destaca la importancia de ingerir líquidos para lubricar el intestino y mejorar la consistencia de las heces.

La hidratación matutina estimula el reflejo gastrocólico y aumenta la motilidad intestinal. El agua fría solo genera un contraste térmico en el estómago, pero no activa los movimientos peristálticos con la misma eficacia que la templada.

2. Ciruelas pasas (y su combinación estrella)

Las ciruelas pasas combinadas con agua templada multiplican su efecto laxante gracias a su contenido natural de sorbitol. Crédito: Shutterstock

Las ciruelas pasas tienen propiedades laxantes por su combinación de fibra soluble y polioles naturales, como el sorbitol y el xilitol, que ayudan a hidratar el intestino y aceleran el tránsito de forma natural.

Cómo tomarlo: Para potenciar su efecto, prepara un vaso de agua templada y remoja dos ciruelas pasas durante la noche, o tómalas enteras seguidas del vaso de agua por la mañana.

3. Aceite de oliva virgen extra

El aceite de oliva en ayunas actúa como un lubricante natural que favorece la expulsión de las heces. Crédito: Shutterstock

Otro clásico para combatir el estreñimiento es tomar una cucharada de aceite de oliva virgen extra en ayunas, seguida de tu vaso de agua templada.

Esta combinación funciona como un lubricante natural para el bolo fecal, facilitando enormemente su expulsión gracias al aporte de grasas saludables.

¿Qué pasa con el café y las infusiones laxantes?

El café matutino tiene un efecto laxante, ya que la cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso que activa el metabolismo y el movimiento del colon.

Mientras que, entre las plantas medicinales, una muy efectiva para combatir el estreñimiento son las hojas de sen; sin embargo, la experta advierte que, al tener un efecto más farmacológico, deben usarse con mucha precaución. Es decir, la opinión médica es clave.

El secreto está en la prevención

La experta en alimentos reconoce que los remedios son maravillosos para una emergencia, pero no son suficientes para el estreñimiento crónico, por lo que recomienda basar tu rutina en cuatro pilares:

Educación intestinal: No ignores las señales de tu cuerpo. Reprimir las ganas de ir al baño de forma repetida hace que el organismo pierda la sensibilidad al reflejo automático de evacuación. Hidratación constante: Mantén un consumo óptimo de agua a lo largo del día. Dieta rica en fibra y grasas buenas: Prioriza verduras, legumbres, fruta entera y aceites de calidad. Movimiento diario: El ejercicio físico es el mejor motor para tus intestinos.

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