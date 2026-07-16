Belinda se une a Levi’s como imagen para Latinoamérica

La carrera de Belinda sigue ampliando horizontes. Ahora, después de un año marcado por nuevos proyectos musicales y cinematográficos, la cantante y actriz mexicana fue presentada como la nueva embajadora de Levi’s en América Latina, convirtiéndose en la imagen regional de una de las marcas de mezclilla más reconocidas del mundo.

Con el anuncio, la intérprete pasa a formar parte de “Behind Every Original”, la plataforma global de la firma que reconoce a personas capaces de inspirar a otros a través de su autenticidad, creatividad y manera de expresarse.

“Cada persona tiene una historia que define quién es, y yo siempre he buscado expresar la mía a través de la música, la moda y la creatividad”, dijo Belinda en un comunicado de prensa. “Me emociona unirme a Levi’s® y formar parte de una plataforma que celebra la originalidad que hay detrás de cada persona”, agregó.

Año lleno de nuevos proyectos

La alianza con Levi’s llega en un momento especialmente activo para la artista. Recientemente se estrenó en el doblaje para América Latina de “Toy Story 5”, la nueva película de Disney y Pixar, donde dio voz al personaje Lilypap, una moderna tableta interactiva que se incorpora a la historia.

En el ámbito musical, Belinda también tuvo un papel destacado en las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mes pasado interpretó “Por ella” junto a Los Ángeles Azules, tema incluido en el álbum oficial del torneo.

La presentación se realizó, tanto en el concierto de la cuenta regresiva organizado por la FIFA en México, como en la ceremonia de apertura del Mundial, celebrada antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca el pasado 11 de junio.

La música continúa marcando su camino

El impulso de “Por ella” también se reflejó en las listas de popularidad. La canción alcanzó el puesto número 24 del listado “Hot Latin Pop Songs” con fecha del 27 de junio, consolidando otro logro para la mexicana en un año de constante exposición internacional.

Ese crecimiento profesional ya había sido destacado por la propia artista cuando recibió el Premio Evolución en la gala de “Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025”. En aquella ocasión reflexionó sobre el momento que atraviesa su carrera.

“Ha sido un viaje de muchos aprendizajes, crecimiento y evolución constante, tanto a nivel personal como artístico”, dijo Belinda anteriormente a Billboard. “Yo sigo trabajando, teniendo muchas metas. Yo siempre estoy pensando en nuevas ideas, en nuevas canciones, en nuevos retos, en nuevos proyectos”, añadió.

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