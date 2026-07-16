Bellingham revela qué le dijo a Messi durante la discusión en el primer tiempo

Jude Bellingham aclaró la discusión que tuvo con Messi durante el primer tiempo del Inglaterra‑Argentina. La imagen de ambos jugadores discutiendo en medio del partido en el Mercedes-Benz Stadium se hizo viral una vez consumada la remontada épica de la albiceleste.

the way messi was looking at bellingham at the end! who tf messi think he is???? pic.twitter.com/3P13IfCAqb — mad (@JB5ri) July 15, 2026

#ULTIMAHORA A la FIFA no le

Gusta que subamos este video, va de nuevo ??????



Otra toma de la conversación de Jude Bellingham quien reveló lo que le dijo a Messi…



Reportero: "te vimos acercarte a Messi y tener una conversación, ¿qué le dijiste?"



"Nada importante, le dije que? pic.twitter.com/SsTpyniNxM — Valy ?? (@liderfiscal) July 16, 2026

El mediocampista explicó en zona mixta a la prensa que el cruce nació por una falta pitada a favor de los argentinos y negó que hubiera tensión real entre ambos.

Bellingham contó que el intercambio comenzó por una acción previa que él consideraba infracción y Messi no. En el primer tiempo los argentinos jugaron un juego brusco con pase libre y sin castigo.

“¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada”, dijo.

Luego detalló cómo se dio el ida y vuelta: “Pensé que había una falta antes y él dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’. Y yo dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’, ¿sabes a qué me refiero?”.

Pese al cruce, el inglés mantuvo un tono respetuoso al analizar el partido y la derrota. Reconoció el impacto del capitán argentino y el golpe de quedar del lado perdedor.

“Obviamente, estoy del lado perdedor, lo que duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores”, cerró Bellingham.

Posteriormente, se hizo viral otra imagen de Bellingham golpeando levemente en la cabeza lateral a Valentín Barco, quien celebraba el pase a la final del Mundial 2026 con sus compañeros.

Tras esta acción, saltó el veterano capitán Nicolás Otamendi, quien empujó a la estrella del Real Madrid para enzarzarse en una discusión.

Aunque se desconoce el motivo del golpe de Jude a Barco y el inglés no lo aclaró en rueda de prensa, algunas tomas de videos en redes sociales muestran el momento en el que Barco salió disparado del banquillo tras el segundo gol de Argentina, obra de Lautaro Martínez.

El lateral no acudió en primera instancia al banderín de córner donde celebraba todo el equipo, sino al área de Inglaterra a gritarles el gol en la cara.

Inglaterra juega este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 ante Francia.

Por su parte, Argentina disputará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde enfrentará a España.



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