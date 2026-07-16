Mundial 2026: Messi lidera la tabla de goleo por sus asistencias 

Lionel Messi asume el liderato de goles en el mundial 2026 gracias al par de asistencias que dio contra Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

Messi sigue con ocho goles, igual que Kylian Mbappé, aunque el capitán de Argentina llegó a cuatro pases de gol en el torneo, una más que el delantero francés.

A ambos jugadores les queda un partido en el Mundial. Mbappé jugará con Francia el partido por el tercer puesto ante Inglaterra este sábado, mientras que Argentina jugará la gran final ante España este domingo.

Postgame locker room vibes are high for Argentina ??



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La Bota de Oro no puede ser compartido entre dos o más jugadores, por lo que el jugador con más asistencias se lleva la distinción.

Mbappé tiene ocho goles y tres asistencias con un total de 11 contribuciones de gol. Messi tiene ocho goles con cuatro asistencias, 12 contribuciones de gol.

El 10 de Argentina ya es el cuarto jugador con más contribuciones de gol en una edición de la Copa del Mundo. El récord le pertenece a Just Fontaine con 13 goles y 2 asistencias en el Mundial de 1958.

El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

Con 8: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Con 7: Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia)

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

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