EE.UU. atacó aeropuerto en Irán sin causar muertos

Las autoridades de Irán confirmaron este jueves la caída de proyectiles en un aeropuerto de la provincia de Semnan, en el norte del país, hecho que se produce en el marco de la última ola de ataques ejecutados por las fuerzas de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia de noticias iraní IRNA, citando a un funcionario de la región, la ofensiva aérea en la madrugada no ha causado ni víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, de momento el gobierno de Teherán no ha detallado cuál de las dos terminales aéreas de Semnan fue la afectada.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) informó sobre una detonación escuchada a las 4:00 a.m., hora local, en Pakdasht, localidad ubicada a 35 kilómetros de la capital, informó la agencia EFE.

“Este sonido fue producto de una actividad de defensa antiaérea y no se produjo ningún impacto. Las investigaciones de campo y militares indican que este sonido fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea en la zona de Parchin”, señaló la IRGC en un comunicado.

Justificación de Estados Unidos y ruptura de la tregua

Por su parte, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) publicó en su cuenta de la red social X que sus recientes operaciones militares atacaron centros de mando, sistemas de misiles, drones e instalaciones de vigilancia iraníes “para debilitar aún más la capacidad de Irán”.

La continuación de los bombardeos por parte del EJército de EE.UU. inició el pasado fin de semana, luego de que el presidente Donald Trump finalizara formalmente la tregua con el gobierno iraní, con el cual descartó dialogar de manera inmediata.

En respuesta, las autoridades de Irán acusaron a EE.UU. de haber “hecho añicos” el acuerdo de paz al restablecer un bloqueo naval, y denunciaron el fallecimiento de más de 30 civiles debido a los recientes ataques estadounidenses.

Sigue leyendo:

– EE.UU. lanza nuevos ataques a Irán con decenas de objetivos militares

– Trump dice que Irán liberó a una ciudadana estadounidense arrestada en 2024

– Irán afirma que EE.UU. “hizo añicos” el memorando de entendimiento para finalizar la guerra