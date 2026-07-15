Irán afirma que EE.UU. “hizo añicos” el memorando de entendimiento para finalizar la guerra

Las autoridades de Irán acusaron formalmente a Estados Unidos de destruir el memorando de entendimiento bilateral diseñado para finalizar el conflicto armado entre ambas naciones luego de que Washington de reactivara el cerco naval a las embarcaciones que se dirigen o provienen de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, declaró ante la televisión del país persa que el bando estadounidense rompió de forma definitiva los pactos alcanzados previamente

“Estados Unidos ha abandonado todos sus compromisos en virtud del entendimiento de Islamabad y, de alguna manera, ha hecho añicos este memorando”, declaró Garibababi.

Irán afirma que “mantendrá el control” sobre Ormuz

Asimismo, el funcionario enfatizó que su país mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de exportación de crudo en el mundo, sin importar las consecuencias.

“Estados Unidos no quiere que ejerzamos una soberanía efectiva sobre el estrecho de Ormuz, pero nosotros ejerceremos esa soberanía, cueste lo que cueste”, agregó.

El viceministro también argumentó que las normativas internacionales pierden vigencia práctica durante un escenario de confrontación armada. Indicó que el estrecho de Ormuz puede ser empleado por fuerzas enemigas para vulnerar la seguridad de su territorio o para dar soporte logístico a incursiones militares en su contra.

Registro de violaciones ante las Naciones Unidas

Entretanto, el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, envió una misiva formal al organismo internacional en el que su país asegura haber registrado y documentado un total de 42 infracciones directas al acuerdo de paz por parte de las fuerzas estadounidenses.

La reacción iraní se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara la semana pasada que el documento de paz, suscrito el pasado 17 de junio, quedaba anulado debido a los ataques atribuidos a Teherán contra navíos comerciales en la región.

Como consecuencia, las fuerzas norteamericanas reactivaron el bloqueo marítimo y ejecutaron bombardeos en el sur de Irán por cuarta jornada consecutiva.

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