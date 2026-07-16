El error común al lavar el cilantro que podría dañar tu salud (y cómo solucionarlo hoy)

Los vegetales frescos están bajo la lupa luego de que se vincularan a un brote de diarrea explosiva que se ha propagado por 34 estados de Estados Unidos. Entre las hierbas frescas que están bajo sospecha se encuentran el cilantro, la albahaca, la lechuga y los guisantes.

Con más de 300 casos reportados recientemente en Nueva York, te traemos los pasos sencillos para lavar el cilantro correctamente y eliminar los parásitos y bacterias que puedan causar infecciones graves como la ciclosporiasis.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estima que 1 de cada 6 estadounidenses sufre de afecciones digestivas por el consumo de alimentos contaminados. En este contexto, es vital extremar las medidas de desinfección de frutas y vegetales. Incluso con las ensaladas prelavadas y empaquetadas, se recomienda un lavado previo antes de consumirlas, ya que lavarlas y guardarlas húmedas puede tener un efecto contraproducente.

Cómo lavar el cilantro paso a paso

La dietista registrada Chelsea Edwards, propietaria de Huntsville Nutrition Collective en Alabama, comparte algunos consejos clave para desinfectar y limpiar esta hierba:

Lávalo justo antes de consumirlo: esto evita que la humedad acumulada acelere su descomposición. Enjuaga y sumerge en agua fría: un suave enjuague bajo el grifo eliminará la suciedad, la arena y los posibles gérmenes sin dañar las delicadas hojas del cilantro. Evita usar jabón: se desaconseja por completo el uso de jabón, cloro o productos de limpieza comerciales para frutas y verduras. El agua corriente limpia es más que suficiente y segura. Sécalo muy bien: utiliza toallas de papel absorbente para retirar todo el exceso de agua antes de usarlo.

¿Se puede lavar el cilantro antes de guardarlo?

Aunque las autoridades sanitarias recomiendan lavar el cilantro justo antes de comerlo, Edwards señala que, si decides lavarlo con anticipación para guardarlo, debes asegurarte de que quede lo más seco posible.

La mejor recomendación para lograrlo es usar una centrifugadora de ensaladas y luego terminar de secar las hojas con toallas de papel limpias. Para que el cilantro se mantenga fresco, es indispensable eliminar el exceso de agua y así evitar que se pudra de manera acelerada.

El truco definitivo de conservación: Otra de las mejores opciones para mantenerlo fresco es colocar los tallos en un bote de vidrio con un poco de agua (como si fuera un ramo de flores) y cubrir las hojas sin apretar con una bolsa de plástico o papel film. Esto permite que la planta se hidrate y respire adecuadamente. Solo debes cambiar el agua cada dos o tres días y verás cómo se conserva perfecto durante semanas.

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