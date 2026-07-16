España‑Argentina y Francia‑Inglaterra: fechas, horarios y sedes de los últimos partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su recta final con los dos partidos que cerrarán el torneo. Tras unas semifinales intensas, Francia e Inglaterra quedaron fuera de la pelea por el título, mientras que España y Argentina avanzaron a la definición del campeonato.

Partido por el tercer puesto

Francia e Inglaterra buscarán despedirse con una victoria y asegurar un lugar en el podio.

Francia vs. Inglaterra

Fecha: Sábado 18 de julio

Hora: 17:00 ET -14:00 PT

Estadio: Hard Rock Stadium

Ciudad: Miami, Florida

La gran final del Mundial 2026

España y Argentina llegan al último partido con campañas sólidas y un rendimiento que los llevó a superar a Francia e Inglaterra en semifinales. El campeón se definirá en Nueva Jersey.

España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 15:00 ET- 12:00 PT

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

España aseguró su pase a la final tras vencer a Francia el martes, mientras que Argentina derrotó a Inglaterra el miércoles. Ambos llegan con planteles en buen nivel y con la oportunidad de levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

Francia e Inglaterra, por su parte, intentarán cerrar el torneo con una actuación sólida en el duelo por el tercer lugar.



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