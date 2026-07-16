FVF anunció reinicio “gradual” del fútbol en Venezuela tras terremoto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este jueves que retomará de manera “gradual” su agenda de actividades y competiciones deportivas, las cuales habían sido suspendidas temporalmente tras la catástrofe provocada por el doble sismo que azotó el norte de la nación sudamericana el pasado 24 de junio.

La FVF enfatizó que la reactivación de los torneos locales y los compromisos de las selecciones no significa un distanciamiento de la realidad que vive el país, sino una herramienta para aportar a la salud mental y al tejido social en medio de la crisis: “De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas, conscientes de que el fútbol también representa un espacio de encuentro, esperanza y crecimiento para nuestros niños, jóvenes futbolistas y toda la familia del fútbol”, reza el comunicado de la institución.

Asimismo, la federación aclaró que la vuelta a la acción en los terrenos de juego no interrumpirá las labores de asistencia y apoyo social que la organización inició inmediatamente después de la catástrofe.

Por otro lado, la Liga de Fútbol de Venezuela (FUTVE) confirmó oficialmente la reprogramación y el reinicio progresivo de sus torneos profesionales a partir de finales de julio de 2026. El retorno del fútbol profesional venezolano se ejecutará de manera escalonada bajo el siguiente cronograma:

25 de julio de 2026: Inicio de la Tercera Vuelta de la Liga FUTVE 2 (Segunda División).

31 de julio de 2026: Pitazo inicial para el Torneo Clausura de la Liga FUTVE (Primera División).

La suspensión de las actividades futbolísticas se decretó tras el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que tuvieron como epicentro y zona de mayor impacto al estado La Guaira y áreas colindantes con la capital, Caracas.

El último informe oficial presentado por el Gobierno de Venezuela este miércoles, contó al menos 4,829 personas fallecidas y 16,740 heridas. Además, las autoridades informaron que un total de 17,907 ciudadanos quedaron sin hogar debido al colapso de infraestructuras y viviendas.

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