Gloria Estefan, Billy Joel, Carlos Santana, y otros artistas se unen a la colección musical nacional producida por Emilio Estefan

America250 anunció la finalización del volumen 1 de “America’s Soundtrack”, una recopilación de canciones de distintos géneros que dan forma a la identidad cultural de Estados Unidos, producida por Emilio Estefan. En esta recopilación se incluyen piezas de artistas como Gloria Estefan, Billy Joel, Tony Bennett y Carlos Santana.

El Congreso de Estados Unidos encargó a América250, una organización no partidista, dirigir la celebración y conmemoración del 250.º aniversario desde la firma de la Declaración de Independencia.

El evento “Salute to America”, una celebración del Día de la Independencia que conmemora el 250 aniversario de la nación, en el National Mall de Washington. Crédito: Julia Demaree | AP

Este trabajo discográfico fue producido por Emilio Estefan, ganador de varios premios Grammy, y reúne a artistas y canciones emblemáticas que han contribuido a definir generaciones de la música estadounidense. Además, la elección de artistas refleja la diversidad, la creatividad y la influencia cultural de Estados Unidos en distintas ciudades como Nashville, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, entre otros.

Emilio Estefan, reconocido productor de origen cubano, expresó el privilegio que siente al trabajar en este proyecto para celebrar “la riqueza de la música estadounidense”. En esta recopilación también se incluye la canción “América” de Gloria Estefan, exitosa cantante cubana y esposa del productor.

Portada oficial de Charles Fazzino para America ‘s Soundtrack, una nueva colección musical de America250 producida ejecutivamente por Emilio Estefan. Crédito: Cortesía

“La música siempre ha unido a personas de todos los ámbitos de la vida a través de ritmos y sonidos que reflejan nuestras diversas culturas y tradiciones. Ha sido un privilegio ayudar a reunir a este extraordinario grupo de artistas para crear una colección que celebra la riqueza de la música estadounidense. Al conmemorar este momento histórico, espero que estas canciones nos recuerden nuestro camino compartido, celebren las múltiples voces que han dado forma a nuestra nación, y nos inspiren a recordar que siempre somos más fuertes cuando nos unimos”, afirmó Emilio Estefan, productor ejecutivo de America’s Soundtrack.

Emilio Estefan trabajó durante meses para elegir las canciones que representaran la amplia gama de tradiciones musicales e identidades regionales del país, desde el rock clásico y el soul hasta el gospel, el country y las influencias latinas.

“America’s Soundtrack” rinde homenaje a las canciones que nos han inspirado, emocionado y ayudado a contar la historia de nuestro país. Mientras los americanos se reunían con sus familias, amigos y vecinos durante el fin de semana del 4 de julio, invitamos a todo el mundo a visitar el canal y disfrutar de esta extraordinaria recopilación”, dijo Rosie Ríos, directora de America250.

La Colección Completa del Volumen 1 incluye:

Kool & the Gang – Celebration

Tony Bennett – I Left My Heart in San Francisco

Gloria Estefan – America

James Brown – Living In America

Carlos Santana – Maria, Maria

Billy Joel – New York State of Mind

Karen LeFrak – American Promise

Tabernacle Choir – Battle Hymn of the Republic

The Coca-Cola Company / “Real Thing Choir” – I’d Like to Buy America a Coke

America – Ventura Highway

America’s Soundtrack está disponible para todos, de forma gratuita, en el canal de YouTube de America250. Además, America’s Soundtrack también respalda Giving 4th, la iniciativa benéfica de America250 para generar un impacto comunitario.