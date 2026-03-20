Gloria y Emilio Estefan, entre los artistas que impulsan concurso para un nuevo himno de Miami

Artistas como Gloria y Emilio Estefan, o el cantautor Jon Secada, participan en una iniciativa que busca un nuevo himno para Miami. La elección se hará a través de un concurso abierto al público en el que se permitirán diferentes géneros musicales.

La iniciativa se llama ‘Elevated Tracks 305’, organizada por Elevate Miami y Guitars Over Guns, y se convocó a participar a artistas de cualquier parte del mundo que tengan “una conexión significativa con Miami”. Los artistas deberán componer un himno original y contemporáneo para la urbe del sur de Florida.

Los organizadores indicaron que los artistas que participen deben componer canciones que “capturen el ritmo, la complejidad, la resiliencia y la influencia cultural de la ciudad”.

“Elevated Tracks 305 es más que un concurso. Es una invitación a los creadores para que ayuden a definir cómo esta ciudad se presenta al mundo para la próxima generación”, expresó Joe Deitch, fundador de Elevate Prize Foundation, Elevate Cities y Elevate Miami, según reseñó EFE.

El proyecto tiene el respaldo de líderes de la industria musical con raíces en Miami, como Emilio y Gloria Estefan, y el cantante Jon Secada, así como los compositores y productores Rico Love, Rudy Pérez y Danny Flores, quienes han ganado el premio Grammy o el Grammy Latino.

Los ganadores serán seleccionados por un prestigioso grupo de jueces conformado por Julio Bagué, vicepresidente de la División Latina de la Costa Este y Puerto Rico de peermusic; Chad Bernstein, fundador y director ejecutivo de Guitars Over Guns, y profesores galardonados de la Frost Music School de la Universidad de Miami, que colabora en el proyecto. También las votaciones estarán abiertas al público para escoger a los ganadores.

El concurso premiará en dos categorías distintas por edad a tres adultos y tres jóvenes. El primer lugar de cada grupo recibirá 10.000 dólares, el segundo 2.500 y el tercero 1.000, además de presentaciones en vivo y difusión en plataformas digitales a nivel nacional.

Los ganadores finales se anunciarán a principios de mayo y se determinarán mediante un modelo de votación compuesto por un 50 % del jurado y un 50 % del público. Las inscripciones están abiertas ahora y cierran el 30 de marzo.

La cantante de origen cubano Gloria Estefan es una de las impulsoras de esta iniciativa junto con su esposo, el productor Emilio Estefan. La pareja de artistas se ha convertido en referente de la música latina en Miami y un ícono de la ciudad que ha sido atravesada por la cultura latinoamericana a través de la migración.

En octubre de 2025, la ocho veces ganadora del Grammy fue honrada con una calle en su nombre. Un tramo de la Calle 13 localizado entre Ocean Drive y Meridian Avenue -pleno corazón de South Beach- fue nombrado Gloria Estefan Way. Esta es una muestra del impacto que la artista ha tenido en Miami desde su irrupción en la música como integrante de la agrupación ‘Miami Sound Machine’.

Con información de EFE.

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