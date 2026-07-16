Investigan a la AFA en EE.UU. por presunta compra de propiedades de lujo en Miami

Fiscales federales de Estados Unidos investigan si fondos vinculados a operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron desviados para la compra de propiedades de lujo en el sur de Florida, según informó este jueves el Miami Herald.

El diario de Miami menciona al menos cuatro propiedades en Sunny Isles y Aventura valorados en conjunto en unos $11 millones de dólares.

La investigación, según múltiples reportes, analiza contratos por cientos de millones de dólares de patrocinios que la AFA habría canalizado en el país a través de TourProdEnter LLC, con sede en Florida.

DETRÁS DE LA COPA, UNA RED DE CORRUPCIÓN.



La investigación de @Romain_Molina señala que, nueve días antes de la final de Qatar 2022, la AFA habría cedido el 30% de sus derechos comerciales a una empresa de Miami creada tres meses antes, sin experiencia en futbol.



El informe? pic.twitter.com/CexMEcwIr6 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 11, 2026

De acuerdo con una revisión de registros bancarios y comerciales citada por el Miami Herald, unos $40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por esa firma hacia empresas sin una justificación comercial aparente.

El diario precisa que con parte de esos recursos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter adquirió entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.

Investigaciones buscan si AFA está involucrada en lavado de dinero

Los investigadores, detalla el diario, analizan si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagan otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

Hasta el momento, la AFA no ha emitido comentarios públicos sobre la pesquisa, que trasciende mientras Argentina se prepara para disputar la final del Mundial el próximo domingo.

La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de alrededor de 13 millones de dólares.

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