Irán amenaza con destruir más infraestructura en Medio Oriente si EE.UU. sigue atacando

Las autoridades de Irán advirtieron este jueves que destruirán toda la infraestructura de la región de Medio Oriente si el Ejército estadounidense ataca sus instalaciones.

El pronunciamiento surge como respuesta a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien amenazó con golpear puentes y plantas eléctricas en territorio iraní si Teherán no retoma las mesas de negociación la próxima semana.

“Si se materializan las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército de ese país agresor atacará las infraestructuras de la República Islámica de Irán, todo aquello que, por la nobleza de Irán, aún ha permanecido intacto, es decir, todas las infraestructuras de la región, será reducido a escombros”, indicó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari.

El funcionario iraní acotó que la respuesta de su nación no se limitará a una acción equivalente, sino que ejecutarán un “ataque de mayor escala y potencia” en la región, informó EFE.

Disputa por el control del estrecho de Ormuz

Asimismo, la comandancia militar iraní reiteró que no aceptará la presencia ni la intervención de naves norteamericanas en el estrecho de Ormuz, espacio que Zolfagari calificó como una “línea roja inquebrantable”.

La escalada de tensión se intensificó tras una entrevista concedida por Donald Trump a la cadena estadounidense Fox News, en la cual el mandatario norteamericano aseveró que “la próxima semana, todas las centrales eléctricas y puentes serán destruidos”.

El cruce de advertencias ocurre tras la anulación de la tregua bilateral por parte de Washington el pasado fin de semana, lo que reactivó los ataques aéreos en la región y provocó represalias iraníes con misiles y drones hacia bases y activos de Estados Unidos ubicados en Baréin, Kuwait y Jordania.

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