Puerto Rico sufre un 14.2% de “sequía severa”, casi un 4% más que la semana anterior

SAN JUAN – Puerto Rico sufre un 14.2% de “sequía severa”, un aumento de casi un 4% frente a los niveles registrados la semana pasada de 10.5%, mientras que la “sequía moderada” disminuyó del 61% al 59 % en siete días, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

“Se observaron leves mejoras en las zonas afectadas por sequía moderada y condiciones de sequedad anómala en el centro-norte y noroeste de Puerto Rico, después de que las lluvias más intensas de esta semana mitigaran algunos déficits de precipitación a corto plazo”, explicó el organismo.

Detalló que “en otras áreas persistieron condiciones muy secas, y la sequía severa a corto plazo se intensificó en el centro-sur de la isla”.

Según el Monitor de Sequía de EE.UU., el término de “sequía severa” describe una escasez prolongada de lluvia que provoca daños en cultivos, niveles muy bajos en ríos y embalses y el posible racionamiento de agua para las comunidades.

Una imagen publicada en el portal del organismo refleja que al menos 15 de los 78 municipios de Puerto Rico, todos en la zona sur de la isla, son los que sufren de “sequía severa”.

“Los impactos de la sequía reportados recientemente en las zonas del sur de Puerto Rico incluyen incendios de vegetación, descenso en los niveles de los pozos y racionamiento de agua”, agregó.

Mientras tanto, indicó la entidad, la “sequía moderada” disminuyó en la isla del 61 % al 59 % de la semana pasada a la actual.

El término “sequía moderada” significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel.

Finalmente, el Monitor de Sequía indicó que el porcentaje en la categoría “anormalmente seco” se mantuvo prácticamente igual, aunque bajó levemente de 82,65 % a 82,32 % en una semana.

De acuerdo con el organismo, la categoría “anormalmente seco” significa que la nubosidad “está baja”, lo que dificulta las lluvias.

La población estimada en Puerto Rico en áreas de sequía es de 2,669,714, según las estadísticas publicadas por el Monitor de Sequía.

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