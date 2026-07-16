Suspenden al operador del teleprónter de Trump por presuntas apuestas con sus discursos

La Casa Blanca suspendió de empleo y sueldo al operador del teleprónter utilizado por el presidente Donald Trump, después de que fuera investigado por presuntamente apostar sobre el contenido de los discursos del mandatario y obtener ganancias cercanas a los $100,000 dólares.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, confirmó este jueves que el trabajador permanecerá apartado de sus funciones mientras avanza la investigación encabezada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).

Según informó inicialmente la radio pública NPR, el operador habría ganado más de $90,000 dólares mediante apuestas realizadas en la plataforma Kalshi, uno de los principales mercados de predicción en internet, utilizando supuestamente información relacionada con los discursos de Trump.

Leavitt explicó que la suspensión fue ordenada por decisión expresa del presidente y afirmó que el empleado está colaborando con las autoridades federales.

“Considera que esto es profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza”, dijo la portavoz al referirse a la reacción de Trump frente al caso.

Otro encargado para esta noche

Mientras continúan las pesquisas, otra persona se encargará de operar el teleprónter durante las intervenciones públicas del mandatario, incluido un discurso televisado previsto para este jueves.

La vocera también recordó que la Casa Blanca cuenta con normas éticas que prohíben expresamente el uso de información privilegiada y aseguró que todos los funcionarios reciben orientación sobre esas restricciones al incorporarse al Gobierno.

“Aquí, en la Casa Blanca, existen normas éticas muy estrictas que prohíben explícitamente este tipo de conductas”, señaló Leavitt, quien añadió que el trabajador incumplió un protocolo interno diseñado para prevenir situaciones de esa naturaleza y que ahora “está asumiendo las consecuencias”.

La investigación se desarrolla pese a que Trump ha defendido públicamente los mercados de predicción desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado. El mandatario ha respaldado plataformas como Kalshi y Polymarket y ha pedido que la CFTC ejerza la regulación del sector a nivel federal, frente a los intentos de estados como Nevada, Míchigan y Arizona de limitar sus operaciones.

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